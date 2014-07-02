Mit bis zu 350 bar Arbeitsdruck räumt dieses Gerät auch hartnäckigen Schmutz aus dem Weg. Das robuste Cage-Design macht es besonders stabil: Es kann mit dem Kran verladen werden - die Komponenten sind außerdem rundum geschützt. Viele weitere Vorteile sorgen dafür, dass dieses Gerät erste Wahl für den professionellen Einsatz ist. Praktisch und bequem: Dank des Lanzenhalters und des integrierten Schlauchhakens ist das Zubehör immer am Gerät bereit. Der Betriebsstundenzähler zeigt die exakten Laufzeiten der Pumpe an. Sichere Unterbringung: Zubehör und Werkzeug werden in einem geschützten Fach verstaut. Leicht zu transportieren: Durch das Sackkarrenprinzip können die Geräte leichter als vierrädrige Geräte transportiert werden - vor allem auf unwegsamem Terrain wie Baustellen. Zuverlässung und sicher: die Höchstleistungs-KÄRCHER-Kurbelwellenpumpe sorgt für den nötigen Druck. Eine optionale Wassermangelsicherung schützt Anwender und Pumpe gleichermaßen.