Höchstdruckreiniger HD 13/35 Ge Cage

Bis zu 350 bar lösen selbst hartnäckigste Verschmutzungen. Das robuste Cage-Design bietet Rundum-Schutz und erlaubt sichere Kranverladung. Mit Sackkarrenprinzip für leichten Transport.

Mit bis zu 350 bar Arbeitsdruck räumt dieses Gerät auch hartnäckigen Schmutz aus dem Weg. Das robuste Cage-Design macht es besonders stabil: Es kann mit dem Kran verladen werden - die Komponenten sind außerdem rundum geschützt. Viele weitere Vorteile sorgen dafür, dass dieses Gerät erste Wahl für den professionellen Einsatz ist. Praktisch und bequem: Dank des Lanzenhalters und des integrierten Schlauchhakens ist das Zubehör immer am Gerät bereit. Der Betriebsstundenzähler zeigt die exakten Laufzeiten der Pumpe an. Sichere Unterbringung: Zubehör und Werkzeug werden in einem geschützten Fach verstaut. Leicht zu transportieren: Durch das Sackkarrenprinzip können die Geräte leichter als vierrädrige Geräte transportiert werden - vor allem auf unwegsamem Terrain wie Baustellen. Zuverlässung und sicher: die Höchstleistungs-KÄRCHER-Kurbelwellenpumpe sorgt für den nötigen Druck. Eine optionale Wassermangelsicherung schützt Anwender und Pumpe gleichermaßen.

Merkmale und Vorteile
Industrie-Handspritzpistole
  • Robust und langlebig: Die neue Industrie-Handspritzpistole von Kärcher wurde speziell für härteste Einsatzbedingungen konzipiert.
Drehzahlregulierung
  • Die Drehzahl wird im Stand-by-Betrieb automatisch abgeregelt. Das schont den Motor und spart gleichzeitig Energie.
Mobilität
Unabhängigkeit
Spezifikationen

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar/MPa) 100 - max. 350 / 10 - 35
Fördermenge (l/h) 500 - 1300
Zulauftemperatur (°C) max. 60
Kraftstoff Benzin
Motorenhersteller Honda
Motortyp GX 690
Motorleistung (kW) 16
Pumpentyp Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe
Gewicht ohne Zubehör (kg) 122
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 150
Abmessungen (L × B × H) (mm) 930 x 800 x 920

Lieferumfang

  • Handspritzpistole: Industriepistole
  • Edelstahlstrahlrohr: 700 mm
  • Flachstrahldüse

Ausstattung

  • Elektrostart
  • Länge HD-Schlauch: 10 m
  • Typ HD-Schlauch: Heavy duty
  • Sicherheitsventil
  • Betriebsstundenzähler
