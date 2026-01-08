Hochdruckreinigungsanlage HDC Classic
Die Hochdruckversorgung ist als Kompakteinheit in Modulbauweise aufgebaut. Sie besteht aus dem Pumpenaggregat, einem Schwimmerbehälter zur Trennung vom Leitungsnetz, dem Steuerschrank und ist betriebsfertig eingebaut.
Der HDC Classic ist ein industrieller stationärer Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsarbeiten. Bis zu 3 Bediener können mit dem Gerät und der verfügbaren Wassermenge von 2000 l/h gleichzeitig in verschiedenen Anwendungen (Entnahmestellen) arbeiten. Der benötigte Arbeitsdruck ist konfigurierbar, es können Geräte für maximal 80 oder maximal 160 Bar ausgewählt werden. Standardmäßig ist der HDC Classic mit Vorlagebehälter und Schwimmerventil, Trockenlaufschutz, Überwachung der Wassertemperatur im Zulauf, Leckagenüberwachung, Motorschutzschalter und Wicklungsschutz für den Motor der Hochdruckpumpe, Betriebsstundenzähler und Anzeige der Fehlermeldungen ausgestattet. Die Zulauftemperatur beträgt 60 °C. Optional kann eine Vordruckpumpe für maximal 85 °C Zulauftemperatur eingebaut werden. Anwendungsbereiche sind unter anderem die Industrie, Landwirtschaft und der öffentliche Dienst. Optional mit Rahmen und Verkleidung aus Edelstahl und pulverbeschichtetem Stahl erhältlich. Die industrielle Kurbelwellenpumpe, der Messing-Pumpenkopf und der langsam laufende 4-polige Motor (1450 U/min) sind extrem robust und auch für harte Einsätze geeignet.Einschaltautomatik Die Hochdruck-Versorgungseinheiten werden einmalig direkt am Gerät in Betrieb gesetzt. Nach dem Inbetriebsetzen startet die Hochdruckpumpe bei jeder Wasserentnahme automatisch. Ein weiteres Entriegeln ist nicht mehr notwendig. Leistungsfähigkeit Die Versorgungseinheiten sind für die Versorgung von mehreren Entnahmestellen gleichzeitig ausgelegt. Bei den Kompaktanlagen der HDC Classic zirkuliert die nicht entnommene Wassermenge über ein Überströmventil im Pumpenkopf. Durch Strömungsmessung, beziehungsweise Druckmessung am Ausgang der Versorgungseinheit wird die entnommene Wassermenge überwacht. Abschaltautomatik Bei Unterschreitung der Wasserabnahme unter eine Mindestmenge wird die Anlage abgeschaltet. Eine Nachlaufzeit verhindert den Taktbetrieb bei kurzen Wasserentnahmen. Die Wiedereinschaltung der Kompakteinheit erfolgt automatisch bei Wasserentnahme. Leckageerkennung Kurze Pumpenanläufe, wie sie bei einer Leckage im Rohrnetz auftreten, führen zu einer Sicherheitsabschaltung.
Merkmale und Vorteile
Langlebig und robust
- Robuste Maschine, auch für härtere Einsätze geeignet.
- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit.
- 4-poliger, langsam laufender Elektromotor (luftgekühlt).
Hohe Gerätesicherheit
- Vorlagebehälter mit Schwimmerventil und Trockenlaufschutz.
- Praktische Fehleranzeige informiert Anwender unmittelbar und spart Zeit.
Fixe Installation ohne Gefahren: keine Schmutzverschleppung oder lose Schläuche
- Mit Wassermangelsicherung und Temperaturüberwachung von Motor und Wasser.
- Leckagesicherung und Sanftanlauf.
- Auto-Abschaltung bei Unterschreitung der Mindestmenge bei der Wasserabnahme.
Individuell konfigurierbares Gerät
- Optional mit Rahmen und/oder Verkleidung aus Edelstahl.
Hohe Flexibilität
- Vordruckpumpe für Zulauftemp. bis 85 °C (Standard 60 °C) und 80/160 bar Druck
- Rahmen und Verkleidung aus Edelstahl (Standard aus pulverbeschichtetem Stahl).
- Auf Anfrage 60-Hz-Geräte (z. B. 380–480 V, 690 V/60 Hz).
Jederzeit schnell einsatzbereit
- Weitere Zubehörteile oder Arbeitsgeräte können angebracht werden.
- Anpassung an individuelle Reinigungsbedürfnisse.
- Benutzung des Gerätes durch zwei Bediener gleichzeitig.
- Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte.
- Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt.
- Für schnelle Reinigungseinsätze an wechselnden Einsatzorten.
Robuste Ausführung für harte Arbeitseinsätze
- Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt.
- Arbeitseinsätze unter harten Bedingungen.
- Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Ideal für industrielle Einsätze.
Spezifikationen
Technische Daten
|Druck (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Fördermenge (l/h)
|700 / 2000
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 85
|Motorenanlauf
|Softstart
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|860 x 595 x 580
Ausstattung
- Ölmessstab
- Ölstandschauglas
- 4-poliger Motor (Langsamläufer)
- Luftgekühlter Motor
- Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Trockenlaufschutz
- Vorlagebehälter mit Schwimmerventil
- Betriebsstundenzähler
- Servo Control
- Druckabschaltung
Anwendungsgebiete
- Ideal geeignet für Reinigungseinsätze in der Lebensmittelindustrie
- Landwirtschaft
- Stallreinigung
- Ideal geeignet zum Einsatz in der Fahrzeugreinigung, im Bau- und Transportgewerbe sowie in der Industrie
- Fahrzeug- und Maschinenreinigung im Automotive-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich
- Öffentlicher Dienst
- Zur Behälterreinigung in der Lebensmittel-, Kosmetik- und chemischen Industrie