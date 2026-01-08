Der HDC Classic ist ein industrieller stationärer Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsarbeiten. Bis zu 3 Bediener können mit dem Gerät und der verfügbaren Wassermenge von 2000 l/h gleichzeitig in verschiedenen Anwendungen (Entnahmestellen) arbeiten. Der benötigte Arbeitsdruck ist konfigurierbar, es können Geräte für maximal 80 oder maximal 160 Bar ausgewählt werden. Standardmäßig ist der HDC Classic mit Vorlagebehälter und Schwimmerventil, Trockenlaufschutz, Überwachung der Wassertemperatur im Zulauf, Leckagenüberwachung, Motorschutzschalter und Wicklungsschutz für den Motor der Hochdruckpumpe, Betriebsstundenzähler und Anzeige der Fehlermeldungen ausgestattet. Die Zulauftemperatur beträgt 60 °C. Optional kann eine Vordruckpumpe für maximal 85 °C Zulauftemperatur eingebaut werden. Anwendungsbereiche sind unter anderem die Industrie, Landwirtschaft und der öffentliche Dienst. Optional mit Rahmen und Verkleidung aus Edelstahl und pulverbeschichtetem Stahl erhältlich. Die industrielle Kurbelwellenpumpe, der Messing-Pumpenkopf und der langsam laufende 4-polige Motor (1450 U/min) sind extrem robust und auch für harte Einsätze geeignet.Einschaltautomatik Die Hochdruck-Versorgungseinheiten werden einmalig direkt am Gerät in Betrieb gesetzt. Nach dem Inbetriebsetzen startet die Hochdruckpumpe bei jeder Wasserentnahme automatisch. Ein weiteres Entriegeln ist nicht mehr notwendig. Leistungsfähigkeit Die Versorgungseinheiten sind für die Versorgung von mehreren Entnahmestellen gleichzeitig ausgelegt. Bei den Kompaktanlagen der HDC Classic zirkuliert die nicht entnommene Wassermenge über ein Überströmventil im Pumpenkopf. Durch Strömungsmessung, beziehungsweise Druckmessung am Ausgang der Versorgungseinheit wird die entnommene Wassermenge überwacht. Abschaltautomatik Bei Unterschreitung der Wasserabnahme unter eine Mindestmenge wird die Anlage abgeschaltet. Eine Nachlaufzeit verhindert den Taktbetrieb bei kurzen Wasserentnahmen. Die Wiedereinschaltung der Kompakteinheit erfolgt automatisch bei Wasserentnahme. Leckageerkennung Kurze Pumpenanläufe, wie sie bei einer Leckage im Rohrnetz auftreten, führen zu einer Sicherheitsabschaltung.