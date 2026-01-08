Kehrmaschine KM 70/30 C Bp 2SB

Handkehrmaschine KM 70/30 C zur Reinigung von Hartflächen innen und außen – dank Filter mit Absaugung sowie batterieelektrischem Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb staubarm und komfortabel.

Die Handkehrmaschine KM 70/30 C macht die Reinigung von Hartflächen im Innen- und Außenbereich effektiv und effizient. Kehrwalze, Seitenbesen und Gebläse sind batterieelektrisch angetrieben und erhöhen den Arbeitskomfort erheblich: Anwender können mit deutlich weniger Kraftaufwand auch Ecken und schwer zugängliche Bereiche mühelos kehren. Der Flachfaltenfilter mit aktiver Absaugung reduziert die Staubentwicklung selbst dort, wo große Mengen an Feinstaub aufgenommen werden, und hält die Arbeitsumgebung sauber. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und passt so ihre Reinigungsleistung an verschiedene Oberflächen an. Die praktische Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange erleichtert die Arbeit. Der werkzeuglose Wechsel von Seitenbesen und Filter macht auch die Wartung einfach. Für ausreichend Power in jeder Situation sorgt die 36 V Kärcher  Battery Power+-Akkuplattform. Der Wechselakku ist für einen leichten Transport herausnehmbar. Der Akku und das Ladegerät sind nicht im Lieferumfang inbegriffen.

Merkmale und Vorteile
Kehrmaschine KM 70/30 C Bp 2SB: Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku
Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku
Akkulaufzeit kann in Abhängigkeit der zu reinigenden Fläche gewählt werden. Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität. Anzeige der Batterierestlaufzeit beim Kehren.
Kehrmaschine KM 70/30 C Bp 2SB: Flachfaltenfilter mit aktiver Absaugung
Flachfaltenfilter mit aktiver Absaugung
Reduziert die Staubentwicklung und sorgt für ein sauberes Arbeitsumfeld. Werkzeugloser Filterwechsel. Der manuelle Filterrüttler sorgt für bestes Kehrergebnis auch bei Feinstaub.
Kehrmaschine KM 70/30 C Bp 2SB: Praktische Ablagefläche
Praktische Ablagefläche
Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden. Erhöht die Effizienz und spart zusätzliche Wege. Grobschmutz kann bequem eingesammelt und entsorgt werden.
Dreifach verstellbarer und klappbarer Schubbügel
  • Der klappbare Schubbügel ermöglicht eine platzsparende Verstauung.
  • Auf Bedienergröße einstellbar.
Spezifikationen

Technische Daten

Akkuplattform 36-V-Akkuplattform
Antriebsart Manuell
Max. Flächenleistung (m²/h) 3920
Arbeitsbreite (mm) 480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm) 700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm) 980
Behältervolumen brutto/netto (l) 45 / 20
Filterfläche (m²) 0,6
Akkutyp Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
Spannung (V) 36
Anzahl benötigter Akkus (Stück) 1
Laufzeit je Akkuladung (h) max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
Farbe Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 33,5
Verpackungsgewicht (kg) 40,2

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
  • Feinstaubfilter

Ausstattung

  • Kehrantrieb elektrisch
  • Hauptkehrwalze einstellbar
  • Filterabreinigung manuell
  • Schubbügel klappbar
  • Kehrschaufelprinzip
  • Absaugung
  • Außeneinsatz
  • Inneneinsatz
  • klappbarer Seitenbesen
  • Stufenlos einstellbarer Seitenbesen
  • Tragegriff
Anwendungsgebiete
  • Zur Reinigung von Produktions-, Lager- und Logistikhallen sowie Verladeflächen
  • Zur Reinigung von Parkplätzen, Parkhäusern und Tankstellen
  • Zur Reinigung von Flächen wie auf Schulhöfen und im kommunalen Umfeld
  • Ideal auch für kleinere Handwerksbetriebe und in der Landwirtschaft
Zubehör
