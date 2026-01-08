Kehrsaugmaschine KM 75/40 W Bp Pack
Handgeführte, batteriebetriebene Kehrsaugmaschine KM 75/40 W Bp Pack mit komfortablem Fahrantrieb, serienmäßig mitgelieferter Batterie und elektronisch gesteuertem Einbauladegerät.
Innenbereiche mit Flächen ab rund 600 Quadratmetern, wie beispielsweise in Produktions- oder Lagerhallen, sind der ideale Einsatzort für unsere kompakte und sehr wendige, handgeführte Kehrsaugmaschine KM 75/40 W Bp Pack mit serienmäßig enthaltener Batterie und elektronisch gesteuertem Einbauladegerät. Das Überkopfkehrsystem mit zuschaltbarem Seitenbesen, Kehrspiegeleinstellung und werkzeuglos zu wechselnder Hauptkehrwalze gewährleistet gründliche und schnelle Reinigungsergebnisse auf allen Hartbodenarten – mit dem optional erhältlichen Teppichkehrset sogar auf textilen Böden. Dank des effektiven Zusammenspiels von leistungsstarker Staubabsaugung und mechanischer Filterabreinigung arbeitet die Kehrsaugmaschine nahezu staubfrei und reinigt dazu sehr geräuscharm. Das EASY-Operation-Bedienkonzept, der fahrbare 40-Liter-Kehrgutbehälter mit Trolley-System, der integrierte Fahrantrieb mit stufenlos regelbarer Kehrgeschwindigkeit sowie viele weitere durchdachte Details sorgen für maximalen Anwenderkomfort bei der Arbeit und ermöglichen so lange, ermüdungsfreie Einsätze.
Merkmale und Vorteile
Kehrgutbehälter mit Trolley-GriffBequemes Herausnehmen und leichtes Entleeren des Behälters durch Griffmulden. Kurze Entsorgungszeiten.
Leistungsfähiges Filtersystem mit mechanischer Filterabreinigung1,8 m² Filterfläche für lange Arbeitsintervalle. Lange Haltbarkeit dank waschbaren Polyestermaterials. Mechanische Filterabreinigung mit ergonomischem Griff.
EASY-Operation-BedienkonzeptEinfache, komfortable Bedienung dank sinnvoller Anordnung aller Bedienelemente. Einheitliche Symbole für alle Kärcher Kehrmaschinen.
Sehr wartungsfreundlich
- Werkzeugloser Filter- und Kehrwalzenwechsel für eine ortsunabhängige Wartung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Elektrisch
|Antrieb
|Gleichstrommotor
|Antrieb – Leistung (V/W)
|24 / 400
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|3375
|Arbeitsbreite (mm)
|550
|Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
|750
|Kehrgutbehälter (l)
|40
|Steigfähigkeit (%)
|12
|Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
|4,5
|Filterfläche (m²)
|1,8
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2,5
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|125
|Gewicht, betriebsbereit (kg)
|125
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|134,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Lieferumfang
- Flachfaltenfilter: Aus Polyester
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
Ausstattung
- Filterabreinigung manuell
- Fahrantrieb vorwärts
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Kehrgutbehälter, fahrbar
- Grobschmutzklappe
- Schubbügel klappbar
- Überkopfkehrprinzip
- Absaugung
- Außeneinsatz
- Inneneinsatz
- Batterieanzeige
- Saugstromregulierung
- Seitenbesen, anhebbar / justierbar
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur Reinigung von Produktions-, Lager- und Logistikhallen sowie Verladeflächen
- Zur Reinigung von Parkplätzen, Parkhäusern und Tankstellen
- Zur Reinigung von Flächen wie auf Schulhöfen und im kommunalen Umfeld
- Ideal auch für kleinere Handwerksbetriebe und in der Landwirtschaft
Zubehör
KM 75/40 W Bp Pack Ersatzteile
