Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D
Dieselbetriebene vollhydraulische Industriekehrmaschine mit Dreirad-Hecklenkung. Für harte Einsätze in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben und anderen schmutzintensiven Branchen.
Die Industriekehrmaschine KM 150/500 R D steht für verbrauchsarmen Dieselbetrieb und besticht durch hervorragende Antriebsleistung. Die robuste Maschine eignet sich für extreme Einsätze z. B. in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben sowie in allen anderen schmutzintensiven Branchen. Dank Kehrschaufelprinzip werden feines Kehrgut und grober Schmutz zuverlässig aufgenommen. Die Kehrwalze passt sich Bodenunebenheiten automatisch an und das innovative Kehrsystem reduziert den Verschleiß auf ein Minimum. Die Hauptkehrwalze lässt sich im Handumdrehen werkzeuglos wechseln. Bei Transportfahrt schließt der Kehrgutbehälter automatisch. Zwei liegend eingebaute Flachfaltenfilter sorgen auch unter starken Staubbedingungen für saubere Luftverhältnisse. Die Filterabreinigung erfolgt per Knopfdruck über einen höchst effektiven Dual-Abstreifer. Der Filter ist bestens zugänglich und lässt sich einfachund werkzeuglos wechseln. Und auch der Motor ist gut erreichbar. Die Grundfunktionen sind dank EASY-Operation-Konzept bequem per Drehknopf bedienbar. Ein Zyklonfilter reinigt die Luft schon bevor sie in den Filter des Motors gelangt und erhöht die Standzeit erheblich.
Merkmale und Vorteile
Leistungsfähiges FiltersystemFlachfaltenfilter mit 7 m² Filterfläche. Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer. Für staubfreies Kehren.
Komfortabler ArbeitsplatzAlle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen. Alle Anzeigen im Blickfeld. Optional: Kabinen mit Heizung oder Klimatisierung.
Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und ServicefreundlichkeitEinfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik. Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung. Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und des Flachfaltenfilters.
Diesel-Betrieb
- Lange Arbeitsintervalle.
- Starke Motorisierung
Optionales Vierradfahrwerk
- Verbessert die Traktion auf schmierigen Oberflächen und in unwegsamem Gelände.
- Erhöht den Fahrkomfort und die Fahrsicherheit.
- Schont sensible Böden durch niedrige Flächenpressung.
Hydraulische Hochentleerung
- Einfaches und sicheres Entleeren des Kehrguts.
- Hochentleerung bis 1,52 m.
Kehrschaufelprinzip
- Gute Aufnahme von feinem und grobem Kehrgut.
- Geringe Staubaufwirbelung.
Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen
- Bequeme Anpassung an individuelle Reinigungsbedürfnisse.
- Überzeugende Ausstattung (z. B. Komfortkabine, Klimaanlage, Heizung).
- Auf Wunsch mit zweitem und drittem Seitenbesen.
Vollhydraulischer Fahrantrieb sowie Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Besonders wartungsarm.
- Kein Verschleiß.
- Besonders langlebig.
Zyklonvorfilter
- Erhöhte Standzeit des Motorfilters.
- Verlängerte Wartungsintervalle.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Diesel
|Fahrantrieb
|4-Takt-Motor
|Motorenhersteller
|Yanmar
|Antrieb – Leistung (kW)
|18,6
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|18000
|Arbeitsbreite (mm)
|1200
|Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
|1500
|Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
|1800
|Kehrgutbehälter (l)
|500
|Steigfähigkeit (%)
|18
|Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
|12
|Filterfläche (m²)
|7
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|1440
|Gewicht, betriebsbereit (kg)
|1440
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Lieferumfang
- Räder, luftbereift
Ausstattung
- Filterabreinigung manuell
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Servolenkung
- Saugstromregulierung
- Kehrschaufelprinzip
- Fahrantrieb vorwärts
- Fahrantrieb rückwärts
- Absaugung
- Hydr. Hochentleerung
- Außeneinsatz
- Betriebsstundenzähler
- Kehrfunktion, abschaltbar
- Seitenbesen, automatisch ausschwingend
Videos
Anwendungsgebiete
- Für Industrie (Gießerei, Zementfabrik), Logistik und Lager, Parkhäuser und -plätze, Baugewerbe und (Flug)Häfen
