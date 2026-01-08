Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D Classic
Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 150/500 R Classic mit Taschenfilter, großem Kehrgutbehälter, robustem Stahlchassis, einfacher Hebelbedienung, hydraulischen Hinterradantrieb und Flexible Footprint System.
Die langlebige Industriekehrmaschine KM 150/500 R Classic ist ausgelegt für harte Einsätze in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben sowie anderen schmutzintensiven Branchen. Die zuverlässige Aufsitzkehrmaschine lässt sich einfach und bequem per Hebel bedienen. Die Entleerung des Kehrgutbehälters erfolgt durch hydraulische Hochentleerung. Das enorme Fassungsvermögen des Kehrgutbehälters beträgt 500 Liter und ermöglicht lange Arbeitsintervalle. Durch das robuste Stahlchassis mit mehrfachem Korrosionsschutz ist die Maschine bestens für Arbeitseinsätze unter härtesten Bedingungen gewappnet. Der hydraulische Hinterrad-Antrieb sorgt für gute Wendigkeit und einfaches Manövrieren auch unter beengten Platzverhältnissen. Ein weiteres Merkmal ist das Flexible Footprint System, das optimale Kehrergebnisse auf unterschiedlichen Untergründen garantiert – und das bei reduziertem Bürstenverschleiß. Im Reparatur- oder Wartungsfall, sind die Technik-Komponenten leicht zugänglich. Die standardmäßige Vollgummibereifung verhindert Zwangspausen durch platte Reifen und ermöglicht Kehrfahrten auf allen Untergründen.
Merkmale und Vorteile
Hydraulischer Hinterrad-Antrieb mit VollgummibereifungGute Wendigkeit und Beherrschbarkeit auch unter beengten Platzverhältnissen. Arbeiten auch auf spitzen Gegenständen möglich, keine abplattenden Reifen.
Großflächiger Taschenfilter mit VibrationsmotorGroße Filterfläche für staubfreies Arbeiten. Abreinigung mittels Vibrationsmotor.
Robustes Stahlchassis mit mehrfachem KorrosionsschutzArbeitseinsätze unter harten Bedingungen. Langlebigkeit der Maschine und der Bauteile.
Servicefreundlichkeit
- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Einfacher Zugang zu allen Technik-Komponenten.
Hydraulische Hochentleerung
- Einfaches, kontaktloses und sicheres Entleeren des Kehrguts.
- Mühelose Hochentleerung bis 1,52 m.
Kehrschaufelprinzip
- Gute Aufnahme von feinem und grobem Kehrgut.
- Geringe Staubaufwirbelung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Diesel
|Fahrantrieb
|4-Takt-Motor
|Motorenhersteller
|Yanmar
|Antrieb – Leistung (kW)
|15,8
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|18000
|Arbeitsbreite (mm)
|1200
|Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
|1500
|Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
|1800
|Kehrgutbehälter (l)
|500
|Steigfähigkeit (%)
|18
|Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
|12
|Filterfläche (m²)
|10,5
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|1400
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Lieferumfang
- Taschenfilter
- Räder, vollgummi
Ausstattung
- Filterabreinigung manuell
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Servolenkung
- Kehrschaufelprinzip
- Fahrantrieb vorwärts
- Fahrantrieb rückwärts
- Absaugung
- Hydr. Hochentleerung
- Außeneinsatz
- Betriebsstundenzähler
- Kehrfunktion, abschaltbar
Anwendungsgebiete
- Baustoffbetriebe
- Gießereibetriebe
- Metallverarbeitungsbetriebe
- Lagerbereiche
- Baustellen
- Eisen- und Stahlwerke
- Grundstoffbetriebe
Zubehör
