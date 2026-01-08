Akku-Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Bp L
Kompakter und vielseitiger Akku-Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Bp für anspruchsvolle Nass- und Trockenanwendungen an Orten ohne externe Stromversorgung. Mit platzsparendem Flachfaltenfilter.
Entwickelt zum Saugen von Flüssigkeiten, Grobschmutz und Feinstaub überzeugt unser Akku-Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Bp mit seiner hohen Saugleistung überall dort, wo keine externe Stromversorgung zur Verfügung steht. Das Gerät ist für den Betrieb mit kraftvollen Kärcher Battery Power+-Akkus, die wie auch das zugehörige Ladegerät nicht Teil des Lieferumfangs, sondern separat zu erwerben sind, ausgelegt. Unsere Akkus erlauben besonders lange Laufzeiten des Saugers und werden im Gerät durch eine Klappe wirkungsvoll vor äußeren Einflüssen geschützt. Die kompakten Maße und das geringe Gewicht des NT 22/1 Ap Bp erleichtern Transport sowie Unterbringung und ermöglichen auch Einsätze bei engen Platzverhältnissen und in stark frequentierten Bereichen. Dazu ist das vielseitige Gerät mit einem platzsparenden Flachfaltenfilter und elektronischer Wasserabschaltung ausgerüstet. Das spezielle, flache Design des Gerätekopfs ermöglicht darüber hinaus das Ablegen von Werkzeugen oder auch Abstellen von Kisten.
Merkmale und Vorteile
Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku mit 7,5 Ah Kapazität
- Sorgt für eine lange Laufzeit von 31 Minuten bei voller Saugleistung.
Effektive Schutzklappe für den Akkuschacht
- Schützt den Akku von Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Mit Sichtfenster.
Geringes Gewicht und kompakte Maße
- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Behälterinhalt (l)
|22
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Schalldruckpegel (dB(A))
|70
|Luftmenge (l/s)
|57
|Vakuum (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 575
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 150 (7,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Ladestrom (A)
|6
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|401 x 372 x 499
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Länge Saugschlauch: 1.9 m
- Typ Saugschlauch: Mit Krümmer
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 505 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 300 mm
- Fugendüse
- Flachfaltenfilter: Zellulose
Ausstattung
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Schutzklasse: III
Anwendungsgebiete
- Zur Reinigung an Orten ohne Stromversorgung
- Zur Reinigung stark frequentierter Bereiche
