Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap L
Unser NT 30/1 Ap L ist ein kompakter Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit herausragender Saugleistung, hochwertigen und langlebigen Komponenten und breiter Ausstattungsvielfalt.
Unser NT 30/1 Ap L ist ein kompakter, hochwertiger Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit halbautomatischer Filterabreinigung. Der Sauger eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, wie die Fahrzeuginnenreinigung, die Beseitigung von Grobschmutz und Flüssigkeiten oder auch zum Absaugen von Maschinen und Anlagen. Dabei beeindruckt er mit einer extrem guten Saugleistung und hocheffizienten Filterabreinigung, die im Zusammenspiel sogar die Beseitigung mittlerer Mengen Feinstaub erlauben, selbst wenn ohne Filtertüte gearbeitet wird. Sehr einfach über einen zentralen Drehschalter bedienbar, überzeugt das Gerät darüber hinaus mit seinem geringen Gewicht und einer durchdachten Aufbewahrung für das komplett neu entwickelte Zubehör – bis hin zu einem flach designten Kopf, der über zusätzliche Verzurrmöglichkeiten verfügt und das Abstellen bzw. Befestigen eines Werkzeugkoffers ermöglicht.
Merkmale und Vorteile
Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Transportsichere Verstauung des Netzkabels.
Filtergehäuse entnehmbar
- Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters.
- Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfaltenfilters.
Durchdachte integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehöre
- Zubehöre sind verliersicher aufbewahrt und stets griffbereit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behälterinhalt (l)
|30
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1380
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|7,5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|70
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|11,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|15,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|525 x 370 x 560
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.5 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Stahl, verchromt
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 300 mm
- Fugendüse
- Flachfaltenfilter: Zellulose
Ausstattung
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Schutzklasse: II
- Stopplenkrolle
Videos
Anwendungsgebiete
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten von der Beseitigung von Flüssigkeiten bis zur Fahrzeuginnenreinigung
Zubehör
NT 30/1 Ap L Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.