Nass-/Trockensauger NT 65/2 Ap
Der NT 65/2 Ap ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/ Trockensauger für den professionellen Einsatz. Durch die effiziente Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.
Beim NT 65/2 Ap handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit ApClean-System für eine konstant hohe Saugleistung und lange Arbeitsintervalle. Der Sauger verfügt über ein kompaktes Turbinengehäuse mit integriertem Filterdeckel zur leichten Entnahme des großen Flachfaltenfilters. Dieser wird mit Hilfe der semi-automatischen Filterabreinigung ApClean wirkungsvoll gereinigt. Dies sorgt für konstant hohe Saugleistung, längere Arbeitsintervalle und eine lange Lebensdauer des Filters. Der NT 65/2 Ap verfügt über eine elektronische Füllstandskontrolle beim Nasssaugen, welche ein Überschreiten der maximal zulässigen Füllmenge verhindert. Aufgesaugte Flüssigkeiten können über einen fest angebrachten, ölbeständigen Ablassschlauch problemlos entsorgt werden. Zubehör kann mit Hilfe des Clip-Systems einfach und schnell an den Sauger angeschlossen werden. Am Gerät befindet sich eine Schlauchaufbewahrung, eine Zubehörhalterung sowie eine große Ablagefläche, z. B. für Werkzeuge. Zwei große Bockräder und zwei Lenkrollen, geben dem NT 65/2 Ap die erforderliche Mobilität.
Merkmale und Vorteile
Integrierte Ablagefläche
- Große, praktische Ablagefläche auf Gehäusekopf.
- Werkzeug und Zubehör sind stets griffbereit.
Integrierter Ablass-Schlauch (ölbeständig)
- Ablassschlauch ist leicht und schnell zugänglich.
- Flüssigkeiten können bequem und sauber entsorgt werden.
Halbautomatische Filterabreinigung
- Optimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck.
- Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung.
- Sorgt für Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer.
Schlauch- und Krümmerfixierung
- Beim Transport stets verliersicher befestigt.
- Praktische und ordentliche Geräteverstauung.
Ergonomischer Schubbügel
- Komfortabler und einfacher Transport des Saugers.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behälterinhalt (l)
|65
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 2760
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|10
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|20
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|600 x 480 x 920
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Papier
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Flachfaltenfilter: Zellulosefasermaterial
- Schubbügel
Ausstattung
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: II
- Stopplenkrolle
Anwendungsgebiete
- Zum Nass-/Trockensaugen geeignet
- Zur Aufnahme von Flüssigkeiten, Grobschmutz und Staub auf sämtlichen Hartflächen sowie zur Autoinnenreinigung
