Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te M ACD
Lungengängige Feinstäube der Staubklasse M beseitigt der Nass-/Trockensauger sicher und zuverlässig. Mit 30-l-Behälter, sensorgesteuerter Filterabreinigung Tact und ACD-Zertifizierung.
Auf Baustellen und in Werkstätten entstehen täglich gefährliche, teilweise lungengängige Feinstäube verschiedenster Art. Dank seiner sensorgesteuerten Filterabreinigung Tact beseitigt unser kompakter Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te M ACD bislang unerreicht hohe Mengen Feinstaub – bei gleichzeitig garantierter Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent. Durch die Zertifizierung nach der neuen ACD-Norm (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) gemäß IEC 60335-2-69:2021 ist das Gerät für das Aufsaugen brennbarer Stäube zugelassen. Die Saugleistung wird kontinuierlich sensorgesteuert überwacht und die Filterabreinigung bedarfsgerecht geregelt. Für die Direktabsaugung an Elektrowerkzeugen bietet es eine integrierte Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie ein komplettes Antistatiksystem mit leitfähigem Zubehör. Bereits auf Boden oder Maschinen abgelagerte Stäube lassen sich mit dem sicher am Gerät verstauten Zubehör mühelos und vollständig in den robusten 30-Liter-Behälter mit Metalllenkrollen und Bumper aufsaugen.
Merkmale und Vorteile
Sensorgesteuerte Filterabreinigung TactGarantiert höchste Saugkraft und Filterleistung. Optimale, bedarfsorientierte Filterabreinigungsfrequenz. Minimierte Geräuschemission.
Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 ProzentSchutz der Gesundheit vor lungengängigen Feinstäuben. Geprüft nach Staubklasse M.
ACD-ZertifizierungZugelassen zum Saugen von brennbaren Stäuben. Zertifiziert gemäß IEC 60335-2-69:2021. Erhöhte Anwendersicherheit.
Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör
- Erhöhte Anwendersicherheit.
- Ableitung der elektrostatischen Aufladung.
- Schutz vor elektrostatischer Entladung.
Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Elektrowerkzeug ist bequem an den Sauger anzuschließen.
- Einfache Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik.
- Energieeinsparung: Sauger wird automatisch abgeschaltet.
Kühlluftfiltration
- Verlängert die Lebensdauer der Turbine.
Sicherheitssauger der Staubklasse M
- Filtrationseffizienz von 99,9 %.
- Elektronische Volumenstromüberwachung.
- Gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.
Flachfaltenfilter Wet & Dry
- Zertifiziert für die Staubklasse M. Staubabscheidegrad: 99,9 %.
- PES-Faser-Material mit PTFE-Beschichtung: verrottungssicher und feuchtigkeitsunempfindlich.
- Ideal zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz.
Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge
- Ermöglicht staubfreies Bohren, Sägen oder Schleifen mit Elektrowerkzeugen.
- Ausgestattet mit Gummiaufsatz und Falschluft-Drehring.
- Regulierung der Saugkraft über den Drehring.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behälterinhalt (l)
|30
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1380
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|7,5
|Kabelmaterial
|Gummi
|Schalldruckpegel (dB(A))
|69
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|14,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|19,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Typ Saugschlauch: Elektrisch leitend
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Krümmer: Elektrisch leitend
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
- Flachfaltenfilter: PES mit PTFE-Beschichtung
- PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung: 1 Stück
Ausstattung
- Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Antistatiksystem
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: I
- Stopplenkrolle
- Filterabreinigung: Sensorgesteuerte, bedarfsorientierte Filterabreinigung Tact
- Staubklasse: M
- Behältermaterial: Kunststoff
Anwendungsgebiete
- Sicherheitssauger der Staubklasse M für alle Feinstaubanwendungen
- Zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz
- Zum Saugen von Flüssigkeiten und feuchtem Schmutz
- Zum Absaugen aller Arten von Gesteinsstaub, Holzstaub, Keramikstaub usw.
- Geeignet zum Saugen brennbarer Stäube gemäß ACD-Norm IEC 60335-2-69:2021 (Appliance for the Pickup of Combustible Dust)
