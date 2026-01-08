Nass-/Trockensauger NT 27/1
Beim NT 27/1 handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger für den professionellen Einsatz. Er ist besonders kompakt und bereits im Serienlieferumfang mit nützlichem Zubehör ausgestattet.
Der NT 27/1 ist ein kompakter, wendiger und besonders bedienungsfreundlicher Nass-/Trockensauger für den universellen gewerblichen Einsatz. Die enorme Saugleistung des NT 27/1 ist auf seine leistungsstarke Saugturbine zurückzuführen. Ausgestattet ist er mit einem Patronenfilter. Eine mechanische Schwimmerabschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe sorgt für eine erhöhte Lebensdauer und schonenderes Arbeiten. Das praktische Clip-System zum schnellen Wechsel bzw. Anschluss des Zubehörs ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung. Fünf Lenkrollen sorgen für leichten Nachlauf, Wendigkeit und sicheren Stand. Außerdem besitzt der NT 27/1 eine praktische Ablagefläche auf dem Gebläsekopf welcher, wie auch das Gehäuse, aus schlagfestem Kunststoff gefertigt ist. Ein weiterer Pluspunkt des NT 27/1 ist die Zubehörhalterung und der Kabelhaken am Gerät. Der ergonomische Tragegriff mit Saugrohraufnahme garantiert einen einfachen und bequemen Transport des Geräts mit dem gesamten Zubehör. Der NT 27/1 besitzt einen rundum laufenden Rammschutz, der nicht nur das Gerät, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände vor Beschädigungen schützt.
Merkmale und Vorteile
Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-PatronenfilterEinfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen möglich. Keine vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters nötig. Nachhaltig: PES-Patronenfilter ist auswaschbar.
Stabile Verschlusslaschen aus MetallDie besonders robusten Metallverschlüsse schließen jetzt noch zuverlässiger.
Robuster BumperEin rundumlaufender Rammschutz schützt nicht nur das Gerät, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände vor Beschädigungen.
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Durch die integrierte Aufbewahrung sind alle Zubehöre verliersicher verstaut und stets griffbereit.
Mechanische Schwimmerabschaltung
- Die Saugleistung bleibt auf konstant hohem Niveau.
- Die mechanische Schwimmerabschaltung unterbricht den Luftstrom bei Erreichen des maximalen Füllstandes zuverlässig.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Behälterinhalt (l)
|27
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1380
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|7,5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|71
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|7,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|420 x 420 x 525
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.5 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Stahl, verchromt
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Papier
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 300 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter: PES
Ausstattung
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: II
- Stopplenkrolle
Videos
Anwendungsgebiete
- Zum Nass-/Trockensaugen geeignet
Zubehör
NT 27/1 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.