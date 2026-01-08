Nass-/Trockensauger NT 30/1 Me Classic Edition
Der NT 30/1 Me Classic überzeugt als handlicher und robuster Nass-/Trockensauger. Das 1500-W-Gerät präsentiert sich mit 30-Liter-Behälter und entfernt Verschmutzungen unterschiedlicher Art.
Gebaut für mittelgroße Mengen Flüssigkeit, Grobschmutz und Staub: der Nass-/Trockensauger NT 30/1 Me Classic eignet sich mit 1500 Watt Turbinenleistung und 30 Liter Behältervolumen optimal zur Aufnahme unterschiedlichster Schmutzarten. Zudem punktet das Gerät der NT Classic-Reihe mit bewährter Filtertechnologie, Easy-Service-Konzept sowie geringen Wartungs- und Betriebskosten.
Merkmale und Vorteile
Kompakt, robust und mobilGute Standfestigkeit, leichte Manövrierbarkeit und bequemer Transport dank schlanker Form und 4 Lenkrollen. Der Bumper bietet sicheren Rundumschutz für Sauger und Inventar.
Exzellente SaugleistungNT Classic-Geräte mit kraftvoller 1500-Watt-Turbine beseitigen unterschiedlichste Verschmutzungen zuverlässig. Konstant exzellente Reinigungsergebnisse.
Service und KomfortSensationell schnell: Das Easy-Service-Konzept erlaubt die Entnahme der Turbine in nur 44 Sekunden. Der schnelle Turbinenwechsel spart nicht nur enorm viel Zeit, sondern auch Kosten.
Effizienz durch Verzicht
- Die 1-motorigen NT Classic-Geräte sind mit dem bewährten Kärcher Patronenfilter ausgerüstet.
- Der Patronenfilter ermöglicht dauerhaftes Saugen ohne Filtertüte.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|59
|Vakuum (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Behälterinhalt (l)
|30
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1500
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|6,5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|78
|Farbe
|Silber
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|375 x 360 x 645
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.5 m
- Typ Saugschlauch: Mit Krümmer
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 505 mm
- Material Saugrohre: Stahl
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter: PES
- Edelstahlbehälter
Anwendungsgebiete
- Zur Aufnahme von Flüssigkeiten, Grobschmutz und Staub auf sämtlichen Hartflächen sowie zur Autoinnenreinigung.
