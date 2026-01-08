Nass-/Trockensauger NT 48/1
Bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakter Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Gebäudereinigern, dem Automotive-Bereich und dem Handwerk entwickelt wurde.
Der NT 48/1 hat ein Behältervolumen von 48 Litern. Das Gerät ist ausgestattet mit einem integrierten Netzkabelhaken am Turbinenkopf, einer Zubehöraufnahme für Saugrohre sowie einer Boden- und Fugendüse am Behälter. Der große Patronenfilter mit einer Filterfläche von 0,8 m² sorgt für eine konstant hohe Saugleistung des Gerätes. Das zuverlässige Schwimmersystem sorgt für eine rechtzeitige Unterbrechung des Luftstromes bei allen aufgesaugten Flüssigkeiten. Durch die große Ablagefläche auf dem Gehäusekopf lassen sich Werkzeuge oder andere Utensilien jederzeit griffbereit unterbringen. Ausgestattet ist der NT 48/1 zusätzlich mit einem Ablassschlauch und einem robusten Fahrwerk mit großen Bockrollen und Lenkrollen. Eine Feststellbremse und integrierte Griffmulden am Behälter ermöglichen einen einfachen Transport.
Merkmale und Vorteile
BehälterentleerungDurch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.
ZubehöraufnahmeAuf der Rückseite des Geräts kann das Zubehör direkt am Behälter fixiert werden.
Stabile Verschlusslaschen aus MetallDie besonders robusten Metallverschlüsse schließen jetzt noch zuverlässiger.
Kabelhaken
- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Behälterinhalt (l)
|48
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1380
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|7,5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|71
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|10,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|14,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|490 x 390 x 780
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.5 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Papier
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter: PES
- Ablassschlauch
Ausstattung
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: II
- Stopplenkrolle
Videos
Zubehör
NT 48/1 Ersatzteile
