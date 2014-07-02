Nass-/Trockensauger NT 70/2
Kärcher Qualität zum günstigen Preis: Die NT 70-Reihe bietet starke Sauger mit bis zu 3 Motoren. Mit ihrer hohen Saugleistung überzeugen die Geräte bei Nassanwendungen sowie bei Grobschmutz.
Die NT 70-Gerätefamilie besteht aus großen, leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit bis zu drei Motoren. Eine komplette Modellpalette, die ihre Vorzüge vor allem bei Nassanwendungen sowie Saugen von grobem Schmutz ausspielt. Starke Saugleistung und bewährte Kärcher-Qualität zum günstigen Preis.
Merkmale und Vorteile
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.
Integrierter Ablassschlauch
- Über den Ablassschlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 Litern.
Ergonomischer Schubbügel
- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.
Robuster Bumper
- Der robuste Bumper schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behälterinhalt (l)
|70
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 2400
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|10
|Schalldruckpegel (dB(A))
|79
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|25,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|32,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|720 x 510 x 975
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter: Papier
- Ablassschlauch
- Schubbügel
Ausstattung
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: II
Zubehör
NT 70/2 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.