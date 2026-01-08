Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te L
Der Handwerkerfavorit unter den Nass-/Trockensaugern: Kärcher NT 30/1 Tact Te mit Gerätesteckdose (Ein-/Ausschaltautomatik) und Filterabreinigung Tact für unterbrechungsfreies Arbeiten.
Tägliche, harte Arbeitseinsätze auf Baustellen und in Werkstätten stellen hohe Anforderungen an Handwerker und Equipment. Unser Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te wird diesen Anforderungen in bester Weise gerecht. Der kompakte Feinstaubexperte garantiert mit seinem stabilen 30-Liter-Behälter mit robusten Metalllenkrollen und Bumper sowie dem bewährten Filterabreinigungssystem Tact unterbrechungsfreies Absaugen großer Feinstaubmengen unter erschwerten Bedingungen. Ein gegen Feuchtigkeit unempfindlicher PES-Flachfaltenfilter trägt ebenfalls zu einer staubfreien Arbeitsumgebung bei. Handwerker und auch andere Anwender schätzen die leichte Bedienbarkeit und die einfache Auswahl des Saugprogramms mittels eines neuentwickelten Drehschalters sowie die stufenlose Regelung der Drehzahl. Das Gerät ist komplett mit dem neu entwickelten und stark verbesserten Zubehör ausgestattet, das sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen lässt. Dank der Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik wird die Arbeit mit Elektrowerkzeugen erleichtert.
Merkmale und Vorteile
Automatisches Filterabreinigungssystem TactErmöglicht eine konstant hohe Saugkraft und Filterleistung. Automatische Reinigung des Filters durch kraftvolle Luftstöße. Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer.
Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber und GummiaufsatzErmöglicht staubfreies Bohren, Sägen oder Schleifen mit Elektrowerkzeugen. Ausgestattet mit Gummiaufsatz und Falschluft-Drehring. Regulierung der Saugkraft über den Drehring.
Gerätesteckdose mit Ein-/AusschaltautomatikElektrowerkzeug ist bequem an den Sauger anzuschließen. Einfache Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik. Energieeinsparung: Sauger wird automatisch abgeschaltet.
Komfortable, seitliche Aufbewahrungsmöglichkeit von Fugendüse und Werkzeugmuffe
- Durch die integrierte Aufbewahrung sind alle Zubehöre verliersicher verstaut und stets griffbereit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behälterinhalt (l)
|30
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1380
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|7,5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|69
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|13,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|18
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
- Flachfaltenfilter: PES mit PTFE-Beschichtung
Ausstattung
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Antistatikvorbereitung
- Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: I
- Stopplenkrolle
Videos
Anwendungsgebiete
- Zum Nass-/Trockensaugen geeignet
Zubehör
NT 30/1 Tact Te L Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.