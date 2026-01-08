Scheuersaugmaschine KIRA BR 200

Die KIRA BR 200 reinigt effizient große Flächen. Mit Walzenbürsten ideal für strukturierte und unebene Böden – intelligent, zeitsparend und leistungsstark bei jeder Anwendung.

Die KIRA BR 200 vereint intelligente Technik mit hoher Flächenleistung. Dank großer Arbeitsbreite und hoher Fahrgeschwindigkeit reinigt sie effizient und gründlich – auch strukturierte und unebene Böden. Vorkehren und Schrubben erfolgen durch die Walzenbürstentechnik zeitsparend in einem Schritt. Ein Seitenbesen sorgt für randnahe Sauberkeit. Das leistungsstarke Multisensorsystem mit 360°-Rundumsicht erkennt zuverlässig Hindernisse, Überhänge und Glasflächen und sorgt dadurch für eine sichere Navigation. Die separat erhältliche Dockingstation ermöglicht maximale Autonomie durch automatische Frischwasserbefüllung, Schmutzwasserentleerung und Batterieladung. Mit der Kalenderfunktion können Reinigungsaufgaben im Voraus geplant und flexibel angepasst werden. Die KIRA BR 200 ist voll autonom einsetzbar, lässt sich bei Bedarf aber auch manuell als Aufsitzmaschine steuern. Über den KIRA Equipmentmanager und die KIRA Robots App ist sie jederzeit vernetzt und einfach in bestehende Abläufe integrierbar.

Merkmale und Vorteile
Scheuersaugmaschine KIRA BR 200: Dockingstation (optional)
Dockingstation (optional)
Ermöglicht vollautonomen Betrieb. Ressourcenaustausch (Frischwasser befüllen, Schmutzwasser ablassen, Tank spülen, Batterie laden) kann durch Roboter autonom durchgeführt werden. Optionales Zubehör, Roboter kann auch ohne Dockingstation betrieben werden.
Scheuersaugmaschine KIRA BR 200: Hindernisumfahrung
Hindernisumfahrung
Erkennt unbekannte Hindernisse zuverlässig. Selbsttätige Planung von Ausweichrouten. Autonome Fahrmanöver bei Bedarf.
Scheuersaugmaschine KIRA BR 200: Infrastrukturanbindung
Infrastrukturanbindung
Die KIRA BR 200 lässt sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen integrieren. Rolltor- und VDA-5050-Anbindung ermöglichen eine effiziente und flexible Zusammenarbeit mit anderen Systemen und Geräten und bieten somit ein hohes Maß an Automatisierung und Prozessoptimierung.
Einfache Bedienung
  • Übersichtliche, sichere Steuerung aller Gerätefunktionen über Touchdisplay.
  • Schritt-für-Schritt-Benutzerführung zur einfachen, intuitiven Bedienung.
  • Einfaches Einrichten und Nutzen des Roboters ohne Expertenwissen.
Walzenbürstentechnik
  • Durch hohen Anpressdruck der selbstreinigenden Walzen ideal für stark verschmutzte Flächen.
  • Geringer Wasserverbrauch.
  • Vorkehren und Schrubben in einem Arbeitsschritt.
Integrierter Seitenbesen
  • Ermöglicht eine gründliche, randnahe Reinigung.
  • Transportiert den Schmutz direkt in die Reinigungsbahn.
  • Reduziert manuelle Nacharbeit auf ein Minimum.
Verlässliche Navigation durch Multisensorsystem
  • Leistungsstarke Sensorik und 360°-Rundumsicht.
  • Zuverlässige Erkennung von Überhängen und Glas.
  • Sensorische Überwachung der Seitenbereiche.
Sicherheitszertifiziert
  • Sichere und berührungslose Erkennung von Hindernissen, Abstürzen und Personen.
  • Nach CSA_22.2 No. 336-17 und IEC 63327 sicherheitszertifiziert.
  • Geeignet für den Betrieb bei Publikumsverkehr.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
  • Betrieb wahlweise autonom oder manuell.
  • Ermöglicht manuelles Spot Cleaning.
  • Erlaubt mehrere Nutzerprofile mit individuellen Berechtigungen.
Konnektivität
  • Direkter Zugriff auf KIRA Equipmentmanager und die KIRA Robots App.
  • Versand von Benachrichtigungen und Statusmeldungen auf mobile Endgeräte.
  • Umfasst Reinigungsberichte, Gerätestatus, Störungen und vieles mehr.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Nennleistungsaufnahme (W) 2250
Leistung Traktionsmotor (W) 1300
Leistung Turbine (W) 552
Leistung Bürstenmotor (W) 1500
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 850
Bürstenanpressdruck (g/cm²) 215
Bürstendrehzahl (U/min) 380 - 950
Arbeitsbreite Saugen (mm) 1100
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 200 / 220
Reinigungsmitteltank (l) 10
Kehrladenvolumen (l) 9
Theoretische Flächenleistung, autonom (m²/h) max. 4590
Flächenleistung je Tankfüllung (m²) 7143
Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 100 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Anzahl der Batterien 4
Batterietyp Li-Ion
Batteriespannung/-kapazität (V/Ah) 24 / 320
Batterielaufzeit (h) ca. 4
Batterieladezeit (h) ca. 4,7
Geschwindigkeit autonom (km/h) max. 5,4
Schalldruckpegel (dB(A)) 64,5
Gangwendebreite autonom (m) 2,8
Steigfähigkeit (%) max. 6
Durchfahrtsbreite autonom (mm) max. 1350
Gewicht ohne Zubehör (kg) 630
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 630
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 632,3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1944 x 1138 x 1471

Lieferumfang

  • Batterie und Ladegerät
  • Saugbalken inkl.
  • Walzenbürste: 2 Stück
  • Seitenbesen
  • Rundumkennleuchte

Ausstattung

  • Batterie
  • Typ Sauglippen: Linatex®
  • DOSE
  • Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
  • Großes, hochauflösendes Touchdisplay
  • Dockingfähig
  • Rolltorsteuerung vorbereitet
  • Autonome Reinigung
  • Automatisches Vorkehren
  • Mit manuellem Fahrmodus
  • Einfache und intuitive Einrichtung ohne Expertenwissen
  • Leistungsstarke Sensoren
  • Hindernis- und Absturzerkennung
  • Autonomes Ausweichen bei Hindernissen
  • Sicherheitszertifiziert für Publikumsverkehr
  • Erstellung von Reinigungsberichten
  • Notifications auf mobile Endgeräte
  • Kalenderfunktion
  • Auto-Fill
  • Farbige Lichter zur Anzeige des Verhaltens und Betriebszustands des Roboters
  • Kärcher Farb- und Bedienkonzept
  • Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
  • Mit Einlernmodus (Teach and Repeat)
  • Bürstentyp: Rundbürste
  • Variabler Anpressdruck
  • Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
  • Unterdrucksensor zur Erkennung von Blockaden
  • Detektion von leerem Reinigungsmitteltank
  • Bedienung per App
  • Kommunikationsschnittstelle: VDA 5050
  • Reinigungsmitteldosierung
Scheuersaugmaschine KIRA BR 200
Videos
Anwendungsgebiete
  • Große Flächen mit strukturierten und unebenen Böden
  • Für große komplette Flächen und Teilbereiche
  • Für Einsätze während des Publikumsverkehrs geeignet
  • Ideal für Flughäfen, Bahnhöfe, Produktions- und Fertigungshallen, Logistikhallen, Messe-, Kongress- und Konzerthallen und vieles mehr
  • Einsetzbar im Transportwesen, der Industrie sowie der Gebäudereinigung
Zubehör
