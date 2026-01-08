Teppichbürstsauger CV 30/1
Der Teppichbürstsauger CV 30/1 überzeugt mit patentierter Fliehkraftkupplung, 3-fach-Filtersystem, werkzeuglosem Bürstenwechsel und zeitsparendem Netzkabel-Schnellwechselsystem.
Mit einer großen Arbeitsbreite von 300 Millimetern ist unser Teppichbürstsauger CV 30/1 ideal zur Reinigung auch größerer Flächen geeignet – ob im Einzelhandel, in Ausstellungsräumen, in Hotellerie und Gastronomie oder vielen weiteren Einsatzgebieten. Auch Ränder, Leisten und kleine Nischen werden dabei mühelos, schnell und gründlich mittels des herausnehmbaren Saugrohrs mit Dehnsaugschlauch gereinigt. Innovative Ausstattungsdetails, wie beispielsweise die patentierte Fliehkraftkupplung, die bei Blockaden der Bürste durch Schmutz die Walze selbsttätig auskuppelt, oder die automatische Bürstenentlastung, die in Ruhestellung eine Verformung des Bürstenstreifens sowie eine Beschädigung des Teppichbodens verhindert, belegen das durchdachte und sichere Gerätekonzept. Zwei stabile Gelenke zwischen Bürstenkopf und Saugteil sowie die Gleitplatte aus hochwertigem Kunststoff stehen stellvertretend für unseren hohen Qualitätsanspruch. Komfortabel auch das Handling: Bei Bedarf wird die Bürste einfach und werkzeuglos getauscht. Und selbst das Netzkabel kann dank des Schnellwechselsystems im Servicefall ohne jede Vorkenntnis gewechselt werden.
Merkmale und Vorteile
Manuelle BürstenwalzeneinstellungDie Bürstenwalze kann dank der Höhenverstellung an jede Teppichflorhöhe angepasst werden.
Werkzeugloser BürstenwechselSekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Bürstenwalze.
Schnellwechselsystem für NetzkabelZeit- und kostensparendes Wechseln des Netzkabels ohne Vorkenntnisse.
Patentierte Fliehkraftkupplung
- Für längere Lebensdauer: Die innovative, patentierte Fliehkraftkupplung schützt den gesamten Bürstenkopf vor Überlastung und vermeidet so hohe Servicekosten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Arbeitsbreite (cm)
|30
|Vakuum (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Luftmenge (l/s)
|43
|Nennleistung (W)
|850
|Behälterinhalt (l)
|5,5
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|12
|Schalldruckpegel (dB(A))
|66
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|340 x 310 x 1215
Lieferumfang
- Fugendüse
- Polsterdüse
- Saugrohr, herausnehmbar
- Dehnsaugschlauch
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Bürstenwalze, Standard: 1 Stück
- Filterschaum: 1 Stück
Ausstattung
- Filterzustandsanzeige
- Steckbares Netzkabel: Standard
- Handgriff höhenverstellbar
- Schutzklasse: II
Zubehör
CV 30/1 Ersatzteile
