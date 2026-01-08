Teppichbürstsauger CV 30/1

Der Teppichbürstsauger CV 30/1 überzeugt mit patentierter Fliehkraftkupplung, 3-fach-Filtersystem, werkzeuglosem Bürstenwechsel und zeitsparendem Netzkabel-Schnellwechselsystem.

Mit einer großen Arbeitsbreite von 300 Millimetern ist unser Teppichbürstsauger CV 30/1 ideal zur Reinigung auch größerer Flächen geeignet – ob im Einzelhandel, in Ausstellungsräumen, in Hotellerie und Gastronomie oder vielen weiteren Einsatzgebieten. Auch Ränder, Leisten und kleine Nischen werden dabei mühelos, schnell und gründlich mittels des herausnehmbaren Saugrohrs mit Dehnsaugschlauch gereinigt. Innovative Ausstattungsdetails, wie beispielsweise die patentierte Fliehkraftkupplung, die bei Blockaden der Bürste durch Schmutz die Walze selbsttätig auskuppelt, oder die automatische Bürstenentlastung, die in Ruhestellung eine Verformung des Bürstenstreifens sowie eine Beschädigung des Teppichbodens verhindert, belegen das durchdachte und sichere Gerätekonzept. Zwei stabile Gelenke zwischen Bürstenkopf und Saugteil sowie die Gleitplatte aus hochwertigem Kunststoff stehen stellvertretend für unseren hohen Qualitätsanspruch. Komfortabel auch das Handling: Bei Bedarf wird die Bürste einfach und werkzeuglos getauscht. Und selbst das Netzkabel kann dank des Schnellwechselsystems im Servicefall ohne jede Vorkenntnis gewechselt werden.

Merkmale und Vorteile
Teppichbürstsauger CV 30/1: Manuelle Bürstenwalzeneinstellung
Manuelle Bürstenwalzeneinstellung
Die Bürstenwalze kann dank der Höhenverstellung an jede Teppichflorhöhe angepasst werden.
Teppichbürstsauger CV 30/1: Werkzeugloser Bürstenwechsel
Werkzeugloser Bürstenwechsel
Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Bürstenwalze.
Teppichbürstsauger CV 30/1: Schnellwechselsystem für Netzkabel
Schnellwechselsystem für Netzkabel
Zeit- und kostensparendes Wechseln des Netzkabels ohne Vorkenntnisse.
Patentierte Fliehkraftkupplung
  • Für längere Lebensdauer: Die innovative, patentierte Fliehkraftkupplung schützt den gesamten Bürstenkopf vor Überlastung und vermeidet so hohe Servicekosten.
Spezifikationen

Technische Daten

Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Arbeitsbreite (cm) 30
Vakuum (mbar/kPa) 193 / 19,3
Luftmenge (l/s) 43
Nennleistung (W) 850
Behälterinhalt (l) 5,5
Standardnennweite ( ) DN 35
Kabellänge (m) 12
Schalldruckpegel (dB(A)) 66
Farbe Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg) 8,3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 11,4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 340 x 310 x 1215

Lieferumfang

  • Fugendüse
  • Polsterdüse
  • Saugrohr, herausnehmbar
  • Dehnsaugschlauch
  • Anzahl Filtertüten: 1 Stück
  • Material Filtertüte: Vlies
  • Bürstenwalze, Standard: 1 Stück
  • Filterschaum: 1 Stück

Ausstattung

  • Filterzustandsanzeige
  • Steckbares Netzkabel: Standard
  • Handgriff höhenverstellbar
  • Schutzklasse: II
