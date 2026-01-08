Trockensauger T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Nachhaltig und hygienisch: Der Trockensauger T 11/1 Classic HEPA Re!Plast besteht aus 60 % Rezyklat*, schont damit Ressourcen und überzeugt mit hoher Saugleistung und HEPA-14-Filter.
Unser Trockensauger T 11/1 Classic HEPA Re!Plast steht für Nachhaltigkeit, Hygiene, höchste Saugleistung und Langlebigkeit. Gefertigt aus 60 Prozent Rezyklat* werden bereits für seine Produktion der nötige Energiebedarf deutlich reduziert und der Einsatz wertvoller Rohstoffe minimiert. Dank des serienmäßigen, nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierten HEPA-14-Filters mit einem Filtrations- und Abscheidegrad von 99,995 % erfüllt der T 11/1 Classic HEPA Re!Plast dazu höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen. Auch kleinste Partikel wie Viren, Aerosole und Keime im Bereich von wenigen Mikrometern werden zuverlässig zurückgehalten. Der Sauger erzeugt aus 850 Watt Leistung ein Vakuum von 235 mbar/23,5 kpa und ermöglicht so höchste Saugleistung bei gleichzeitig geringem Arbeitsgeräusch von nur 61 dB(A) – ideal an lärmsensiblen Einsatzorten. Mit 11 Liter Behältervolumen, nur 4,2 Kilogramm Gewicht, Tragegriff und ergonomischem Krümmer erlaubt der kippsichere, kompakte Trockensauger dauerhaft ermüdungsfreies Arbeiten und ist einfach zu transportieren. Zubehöre wie Saugrohr und Bodendüse sind bequem am Sauger verstaubar. Eine Vliesfiltertüte wird mitgeliefert.
Merkmale und Vorteile
Nachhaltiges und innovatives Design mit 60 % RezyklatanteilHerstellung mit reduziertem Einsatz von Rohstoffen und Energie. Der Einsatz von Rezyklat reduziert das Aufkommen von CO₂-Emissionen. Innovatives, langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät.
Hochwirksamer HEPA-14-FilterFür höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,995 % hält kleinste Partikel zurück. Zertifiziert nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019.
Geringes GewichtMüheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen. Geringeres Gewicht bei identischem Behältervolumen im Vergleich zum Wettbewerb. Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.
Sehr geringes Arbeitsgeräusch von 61 dB(A)
- Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen und bei Nacht.
- Geringes Arbeitsgeräusch schont den Anwender.
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Sicherer und komfortabler Transport des Geräts inklusive Zubehör.
- Schnelle und sichere Aufbewahrung des Netzkabels am Kabelhaken.
- Einfache und praktische Parkposition der Bodendüse am Sauger.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftmenge (l/s)
|40
|Nennleistung (W)
|850
|Behälterinhalt (l)
|11
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|7,5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|61
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|385 x 285 x 385
* Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 3 Stück
- Länge Saugrohre: 350 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Umschaltbare Bodendüse
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Motorschutzfilter
- HEPA-Filtertyp: HEPA 14-Filter
- Permanent-Filterkorb: Vlies
Ausstattung
- Behältermaterial: Kunststoff mit Rezyklatanteil
- Kabelhaken
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
Anwendungsgebiete
- Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
- Vielseitig einsetzbar an Orten mit hohen hygienischen Anforderungen
- Für alle Hartflächen wie z. B. Fliesen, Natursteine, PVC, Linoleum
- Teppichböden
- Gesundheitswesen
