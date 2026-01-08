Trockensauger T 15/1 Adv HEPA
Der T 15/1 Adv HEPA setzt den Schwerpunkt auf Hygiene, ist nachhaltig sowie ultraleise und bietet neben der hohen Saugleistung einen wirksamen HEPA-14-Filter und viel Zubehör.
Der Trockensauger T 15/1 Adv HEPA zeichnet sich durch erstklassige Saugleistung, ultraleisen Betrieb, Robustheit, beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie umfassendes Zubehör aus. Durch den HEPA-14-Filter ist die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen garantiert. Seine Robustheit wird unter anderem beim Fahrgestell, Gehäuse, Bumper und den großen Laufrädern deutlich. Durch die Produktion aus 45 Prozent Rezyklat* werden schon zu Beginn Ressourcen geschont. Da der 15/1 Adv HEPA bei hoher Saugleistung mit nur 52 dB(A) ultraleise arbeitet, eignet er sich bestens für Daytime Cleaning und lärmsensible Orte. Er ist kompakt, kippsicher und wendig und hat ein Behältervolumen von 15 Litern. Mit dem klappbaren Tragegriff kann der Sauger ergonomisch und körpernah transportiert werden. Die Fugendüse und Polsterdüse werden mitgeliefert und können stets griffbereit am Sauger verstaut werden. Im Lieferumfang des T 15/1 Adv HEPA ist ein besonders umfangreiches Zubehör enthalten: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr aus Aluminium, umschaltbare Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse, Polsterdüse und HEPA-14-Filter.
Merkmale und Vorteile
Nachhaltig und robust: 45 % RezyklatanteilHerstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie. Verwendung von Rezyklat senkt die CO₂-Emissionen.
Hochwirksamer HEPA-14-FilterFür höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %.
Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A)Perfekt für Daytime Cleaning. Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht. Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden.
Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design
- Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden.
- Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff.
- Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht.
Steckbares Netzkabel
- Simpler, schneller Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse.
- Reinigungsvorgang kann nahtlos fortgesetzt werden.
- Spart unnötige und hohe Servicekosten.
Manuelle Kabelaufwicklung
- Einfaches Aufrollen des Netzkabels im Handumdrehen.
- Spart Zeit: Aufwicklung des Kabels in wenigen Sekunden.
- Das Netzkabel verdreht sich nicht und ist stets aufgerollt.
Geringes Gewicht
- Müheloser, auch einhändiger Transport möglich.
- Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen.
Anwenderfreundliches Bedienkonzept
- Große Taste zum Ein- und Ausschalten.
- Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand.
- Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen.
Umfangreiches Zubehör
- Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse.
- Hochwertiger Filterkorb und Filtertüte aus Vlies.
- Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium.
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Fugendüse und Polsterdüse: Aufbewahrung im Gerätekopf.
- Platzsparende Aufbewahrung, jederzeit griffbereit.
- Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luftmenge (l/s)
|40
|Nennleistung (W)
|585
|Behälterinhalt (l)
|15
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|12
|Schalldruckpegel (dB(A))
|52
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|440 x 250 x 410
* Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2 m
- Krümmer: Antistatisch mit Falschluftschieber
- Teleskopsaugrohr: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopsaugrohr, Material: Aluminium
- Umschaltbare Bodendüse
- Parkettdüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Motorschutzfilter
- HEPA-Filtertyp: HEPA 14-Filter
- Permanent-Filterkorb: Vlies
Ausstattung
- Behältermaterial: Kunststoff mit Rezyklatanteil
- Smartes Kabelaufrollsystem
- Steckbares Netzkabel: Standard
- Klappbarer ergonomischer Tragegriff
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
- Hartböden
- Teppichböden
- Daytime Cleaning
Zubehör
T 15/1 Adv HEPA Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.