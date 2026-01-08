Scheuersaugmaschine B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
Ein Walzenbürstenkopf mit 85 cm Arbeitsbreite, ein Seitenbesen sowie ein Aluminium-Saugbalken sind Standard. Beeindruckende Flächenleistung von 8500 m²/h und 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit.
Die hervorragend ausgestattete Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R mit ausdauernder 240-Ah-Lithium-Ionen-Batterien, integriertem Ladegerät und Tagfahrlicht punktet mit einer stündlichen Flächenleistung von gut 8500 Quadratmetern. Für beste Reinigungsergebnisse sorgen dabei der 85 Zentimeter breite Walzenbürstenkopf aus Aluminium-Druckguss mit Vorkehrfunktion, 2 beidseitig angebaute Seitenbesen, die auch Kehrgut außerhalb der Arbeitsbreite erfassen, unser ressourcenschonendes Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, eco!efficiency-Modus sowie die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung und der leistungsstarke, robuste Aluminium-Saugbalken. Die Lithium-Ionen-Batterien mit langer Herstellergarantie sorgen für ein sorgenfreies Reinigen: kein Batteriewechsel innerhalb der Gerätelebensdauer, Schnell- und Zwischenladen sowie eine sichere Handhabung mit bestem TCO. Die Auto-Fill-Funktion und die automatische Tankspülung ermöglichen eine zeitsparende Befüllung bzw. Reinigung der 220 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser. Durch das patentierte KIK-Schlüsselsystem werden Fehlbedienungen durch individuelle Zugriffsrechte vermieden. Mit 10 km/h Fahrgeschwindigkeit und Lenkwinkelsensor.
Merkmale und Vorteile
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Innovatives KIK-System
- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Reduzierter Stromverbrauch.
- Bis zu 40 Prozent längere Laufzeit der Batterie.
- Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).
Patentiertes Tankspülsystem
- Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks.
- Wassereinsparung von bis zu 70 % im Vergleich zur Reinigung mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch.
- Bessere Hygiene.
Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“
- Spart Reinigungsmittel.
- Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %).
- Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren.
Einfache Handhabung
- Einfaches Handling dank übersichtlicher Bedienelemente mit Farbcodierung.
- Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Elektrisch
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|850 - 850
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|1180 - 1180
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|220 / 220
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|8500
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|5950
|Batterietyp
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Batterielaufzeit (h)
|max. 5
|Batterieladezeit (h)
|ca. 7
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|10
|Steigfähigkeit (%)
|10
|Bürstendrehzahl (U/min)
|1300
|Gangwendebreite (cm)
|181
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 7
|Schalldruckpegel (dB(A))
|67 - 67
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|994
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|230
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Lieferumfang
- Walzenbürste: 2 Stück
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Seitenbesen
- Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Integrierte Kehreinrichtung
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Standard Tagfahrlicht
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Robuster Frontrammschutz
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Für Anwendungen in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen
- Parkhäuser
- Für Reinigungsaufgaben in der Lebensmittel- und Chemieindustrie
Zubehör
Reinigungsmittel
B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.