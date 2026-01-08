Trockeneisstrahlgerät IB 10/15 L2P Advanced
Der IB 10/15 L2P Advanced ist die neueste Generation von Trockeneisstrahlgeräten mit integrierter Trockeneisproduktion. Hohe Reinigungsleistung, ideal für industrielle Anwendungen.
Kurzfristige Reinigungsarbeiten mit Trockeneisstrahlgeräten waren in der Maschinen- oder Fahrzeugwartung, im Fertigungsprozess oder zur Fahrzeugaufbereitung bislang kaum denkbar, da die erforderliche Trockeneislogistik zu aufwendig dafür ist. Mit dem IB 10/15 L2P Advanced, dem neuesten Trockeneisstrahlgerät mit integrierter Trockeneisproduktion aus flüssigem CO₂, ist dies problemlos möglich, selbst bei komplexen Konturen wie Rillen, Lager oder Nuten und bei starken Verunreinigungen wie eingebrannten Verkrustungen. Durch das verbesserte Trockeneisproduktionsverfahren kann noch mehr Trockeneis produziert und eine deutlich höhere Reinigungsleistung erzielt werden als beim Vorgänger. Unverändert bleibt die bedarfsorientierte Produktion von Trockeneispellets, das sogenannte L2P-Verfahren („Liquid to Pellet“). Da flüssiges CO₂ in Gasflaschen unbegrenzt haltbar ist, entfällt die zeitraubende Trockeneislogistik. Auch der geringe Druckluftverbrauch des Geräts reduziert den infrastrukturellen Aufwand erheblich. Die Vorteile der Kärcher Trockeneistechnologie bleiben erhalten: schonend und ohne Rückstände. Aufgrund der hohen Reinigungsleistung ist er gut im industriellen Umfeld einsetzbar.
Merkmale und Vorteile
Integrierter Wärmetauscher
- Flüssiges CO₂ wird heruntergekühlt. Damit erhöht sich die Effizienz der Trockeneisproduktion um ca. 50 %.
Ergonomische Strahlpistole
- Schneller und einfacher Düsenwechsel dank Schnellverschlüssen.
- Mit integrierter Beleuchtung.
- Eis-An-/Ausschalter direkt an der Pistole.
Intuitive und einfache Bedienung
- Strahldruck, Betriebsstunden, Strahlminuten, Servicezeit über Display ablesbar.
- Trockeneismenge mit einem Knopf einstellbar.
- Integrierte Statusanzeige und Assistenzsysteme, z.B. zur Drucküberwachung.
Sicheres Trockeneisstrahlen
- CO₂ wird gezielt über Abgasschlauch abgeführt.
- Sicheres Handling, kein Kontakt mit den Trockeneispellets.
- Selbstsichernder Pistolenabzug.
Kompakte und mobile Bauweise
- Räder und Haltegriffe ermöglichen Mobilität und sicheren Transport.
- Separate Aufbewahrungsmöglichkeit für alle Komponenten. Integrierte Home-Base.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussleistung (kW)
|1,1
|Druckluftanschluss
|1/4" Schnellkupplung
|Gehäuse / Rahmen
|Kunststoff Rotationskörper
|Geprüft (durch) nach
|CE
|Kabellänge (m)
|5,5
|Luftdruck (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Luftvolumenstrom (m³/min)
|0,07 - 1,55
|Schalldruckpegel (dB(A))
|95
|Trockeneispellets (Durchmesser) (mm)
|2,5
|Trockeneisverbrauch (kg/h)
|2 - 15
|Flüssig-CO₂-Verbrauch (kg/h)
|20 - 60
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Spannung (V)
|220 - 230
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|84
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|84
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|898 x 565 x 935
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur Reinigung von Produktionsanlagen, wie beispielsweise Spritzgusswerkzeugen, Förder- und Handlingsystemen etc.
- Zur Reinigung von Maschinen, Motorbauteilen, Formen und Dichtflächen
- Zur Reinigung von Schaltschränken, Elektrokomponenten und Steuerelementen
- Zur Reinigung von Polstern und Textilien
- Zur Reinigung von Gartengeräten und Mährobotern