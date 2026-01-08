Kurzfristige Reinigungsarbeiten mit Trockeneisstrahlgeräten waren in der Maschinen- oder Fahrzeugwartung, im Fertigungsprozess oder zur Fahrzeugaufbereitung bislang kaum denkbar, da die erforderliche Trockeneislogistik zu aufwendig dafür ist. Mit dem IB 10/15 L2P Advanced, dem neuesten Trockeneisstrahlgerät mit integrierter Trockeneisproduktion aus flüssigem CO₂, ist dies problemlos möglich, selbst bei komplexen Konturen wie Rillen, Lager oder Nuten und bei starken Verunreinigungen wie eingebrannten Verkrustungen. Durch das verbesserte Trockeneisproduktionsverfahren kann noch mehr Trockeneis produziert und eine deutlich höhere Reinigungsleistung erzielt werden als beim Vorgänger. Unverändert bleibt die bedarfsorientierte Produktion von Trockeneispellets, das sogenannte L2P-Verfahren („Liquid to Pellet“). Da flüssiges CO₂ in Gasflaschen unbegrenzt haltbar ist, entfällt die zeitraubende Trockeneislogistik. Auch der geringe Druckluftverbrauch des Geräts reduziert den infrastrukturellen Aufwand erheblich. Die Vorteile der Kärcher Trockeneistechnologie bleiben erhalten: schonend und ohne Rückstände. Aufgrund der hohen Reinigungsleistung ist er gut im industriellen Umfeld einsetzbar.