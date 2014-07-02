Trockeneisstrahlgerät IB 15/120
Der Ice Blaster IB 15/120 ist eines der leistungsstärksten Trockeneisstrahlgeräte am Markt. Es überzeugt durch Robustheit, zuverlässigste Technik und beste Ergebnisse beim Trockeneisstrahlen.
Das Trockeneisstrahlgerät IB 15/120 präsentiert sich leistungsstark, robust und überaus zuverlässig. Auch die cleveren Detaillösungen wie Kofferhalterung, Eisentleerung, Haltebügel und Ablagefächer tragen zum positiven Gesamteindruck bei, erhöhen den Bedienkomfort und steigern zudem den Spaß bei der Trockeneisreinigung. Und auch in technischer Hinsicht steckt die Lösung im Detail. So haben wir die Luftströmung in Gerät, Schlauch, Pistole und Düse entscheidend optimiert. Das Ergebnis: eine außerordentliche Reinigungsleistung. Trotz seiner Größe ist der IB 15/120 sehr mobil und kann von nur einer Person problemlos zum Beispiel über Stufen bewegt werden. Kurzum: Trockeneisstrahlen in Bestform!
Merkmale und Vorteile
DüsenkofferhalterungStrahldüsen und Werkzeug immer griffbereit an der Maschine. Düsenkoffer ist vor Verschmutzung geschützt seitlich am Gerät angebracht.
Höchste MobilitätOptimale Ausbalancierung des Geräts für bequemes Manövrieren auf unebenem Gelände. Bügel vorne und hinten am Gerät für leichtes Überwinden von Treppenstufen.
Automatische Resteis-EntleerungDie Resteis-Tankentleerung per Knopfdruck verhindert nach getaner Arbeit ein Einfrieren des Geräts. Die Maschine friert nicht ein.
GFK-Trockeneisbehälter
- Optimale Isolation des Trockeneises.
- Keine Kondenswasserbildung.
- Kein Einfrieren der Maschine.
Effiziente Luftführung im Gerät
- Das Trockeneis wird unbeschädigt vom Gerät zur Düse transportiert.
- Höchste Reinigungsleistung an der Düse.
Integrierter Erdungsseilaufroller
- Einfaches Erden des Strahlobjekts.
- Schutz vor Funkenüberschlag vom Benutzer auf das Objekt.
- Verbesserung des Strahlkomforts.
Integrierter Öl- und Wasserabscheider
- Kein Einfrieren des Geräts.
Raffinierte Pistolenhalterung
- Die Pistole ist immer perfekt verstaut.
- Ideale Position (z.B. für den Düsenwechsel).
Integriertes Ablagefach für Düsen und Werkzeuge
- Alles immer griffbereit – direkt am Gerät.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussleistung (kW)
|0,6
|Druckluftanschluss
|Klauenkupplung (DIN 3238)
|Gehäuse / Rahmen
|Edelstahl (1.4301)
|Kabellänge (m)
|7
|Luftdruck (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Luftqualität
|Trocken & Ölfrei
|Luftvolumenstrom (m³/min)
|2 - 12
|Schalldruckpegel (dB(A))
|125
|Trockeneiskapazität (kg)
|40
|Trockeneispellets (Durchmesser) (mm)
|3
|Trockeneisverbrauch (kg/h)
|30 - 120
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Spannung (V)
|220 - 240
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|91
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|101,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Lieferumfang
- Düsenkoffer mit Schaumstoffeinsatz
- Fett für Düsengewinde
- Flachstrahldüse
- Flachstrahldüseneinsatz: 8 mm
- Gabelschlüssel (für Düsenwechsel): 2 Stück
- Rundstrahldüse, XL, lang
- Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung
- Strahlpistole (ergonomisch und sicher)
Ausstattung
- Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole
- Elektronische Steuerung
- Inkl. Erdungsseilaufroller
- Öl- und Wasserabscheider
Anwendungsgebiete
- Reinigung von Gussformen und Gusswerkzeugen
- Entgraten von Kunststoffteilen
- Reinigung von Schmiedewerkzeugen
- Reinigung von Abfüllanlagen und Mischanlagen
- Reinigung von Förder-, Transport- und Handling-Systemen
- Reinigung von Backöfen
- Reinigung von Druckmaschinen und deren Peripherie
- Reinigung von Holzverarbeitungsmaschinen
- Reinigung von Generatoren, Turbinen, Schaltschränken und Wärmetauschern