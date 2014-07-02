Ein durchdachtes Konzept, viele clevere Details, robuste Langlebigkeit und die sehr hochwertige Verarbeitung kennzeichnen unseren Ice Blaster IB 7/40 Advanced. Der Trockeneisstrahler der jüngsten Generation ist für harte Dauereinsätze konzipiert und hervorragend ausgestattet. So verfügt er serienmäßig über einen integrierter Erdungsseilaufroller, eine Resteisentleerung, die das Einfrieren des Geräts nach Beenden der Arbeit verhindert sowie einen Öl- und Wasserabscheider für einen zuverlässigen Betrieb. Die Luftführung ist so optimiert, dass selbst bei geringen Drücken und geringem Luftverbrauch (max. 3,5 m³/min) sehr gute Reinigungsergebnisse selbstverständlich sind und gleichzeitig das Arbeitsgeräusch auf ein Minimum reduziert wird. Für einen hohen Arbeitskomfort sorgen die Strahlpistole mit Fernbedienung zur Verstellung der Strahlparameter, eine stufenlose Regulierung des Strahldrucks und der Eisfördermenge mittels Taster (auf Wunsch abschaltbar) und ein übersichtliches Display zum Ablesen aller Betriebsparameter. Zusätzlich sind auch statistische Werte wie Betriebszeit, durchschnittlicher Eisverbrauch pro Stunde oder der Eisverbrauch insbesamt abrufbar.