Wasseraufbereitungssystem WRP 8000

Merkmale und Vorteile
Chemiefreie Lösung
  • Geringe Betriebskosten.
  • Robustes Filtrationsverfahren.
  • Schnellere Amortisation der Investitionskosten.
Modulares Konzept
  • Standort- und kundenspezifische Lösungen.
Bis zu 85 % Frischwasserersparnis
  • Weniger Kosten für Frischwasser.
  • Hohe Rentabilität.
Einfache Installation
  • Geringe Montagekosten dank kurzer Installationszeit.
Bauartzulassung Z-83.3-29 als Nachweis für weitestgehende Kreislaufführung
  • Vereinfachtes Genehmigungsverfahren bei der örtlichen Wasserbehörde.
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
  • Wasserrecycling für Pkw-Waschanlagen
  • Wasserrecycling für Nutzfahrzeug-Waschanlagen
Zubehör