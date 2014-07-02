Wasseraufbereitungssystem WRP 8000
Merkmale und Vorteile
Chemiefreie Lösung
- Geringe Betriebskosten.
- Robustes Filtrationsverfahren.
- Schnellere Amortisation der Investitionskosten.
Modulares Konzept
- Standort- und kundenspezifische Lösungen.
Bis zu 85 % Frischwasserersparnis
- Weniger Kosten für Frischwasser.
- Hohe Rentabilität.
Einfache Installation
- Geringe Montagekosten dank kurzer Installationszeit.
Bauartzulassung Z-83.3-29 als Nachweis für weitestgehende Kreislaufführung
- Vereinfachtes Genehmigungsverfahren bei der örtlichen Wasserbehörde.
Anwendungsgebiete
- Wasserrecycling für Pkw-Waschanlagen
- Wasserrecycling für Nutzfahrzeug-Waschanlagen