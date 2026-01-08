Adapter M
Adapter zum Anschluss alter Pistolen (Pistole M, 96, 97) an neue Strahlrohre. Geeignet für Kärcher Home & Garden-Hochdruckreiniger bis Baujahr 2010.
Auch für ältere Modelle (bis Baujahr 2010) bietet Kärcher eine Lösung: mit dem Adapter M können die aktuellen Zubehöre an die Pistole M, 96 und 97 angeschlossen werden.
Merkmale und Vorteile
Adapter für ältere Pistolen bis Baujahr 2010
- Zwischenstück für Pistole und Strahlrohr.
Neues Design
- Besonders anwenderfreundlich.
Verstärkung integriert
- Für komfortables und stabiles Arbeiten mit dem Hochdruckreiniger.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|105 x 42 x 42
Adapter M Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.