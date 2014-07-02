DB 160, Dreckfräser für K 5–K 7
Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse (rotierender Punktstrahl) gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Ideal bei vermoosten oder verwitterten Oberflächen.
Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Der rotierende Punktstrahl entfernt atmosphärischen Schmutz mühelos und verhilft so zum Beispiel vermoosten oder verwitterten Oberflächen schnell wieder zu neuem Glanz. Zudem überzeugt der Dreckfräser durch große Flächenleistung. Geeignet für alle Kärcher Consumer Hochdruckreiniger der Klassen K5-K7.
Merkmale und Vorteile
Rotierender Punktstrahl
- Löst effektiv selbst hartnäckige Verschmutzungen von empfindlichen Flächen.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
- Gezielte Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen.
Bajonettverbindung
- Besonders anwenderfreundlich.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|468 x 51 x 51
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Hartnäckige Verschmutzungen
- Garten- und Steinmauern
- Moos