Leistungsstark gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen: der Dreckfräser mit Rotordüse Top für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Durch den rotierenden Punktstrahl und die große Flächenleistung lässt sich auch atmosphärischer Schmutz wie auf vermoosten oder verwitterten Oberflächen ohne großen Aufwand beseitigen.