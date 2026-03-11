DB 180 Dreckfräser für K 7
Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Top für Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.
Leistungsstark gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen: der Dreckfräser mit Rotordüse Top für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Durch den rotierenden Punktstrahl und die große Flächenleistung lässt sich auch atmosphärischer Schmutz wie auf vermoosten oder verwitterten Oberflächen ohne großen Aufwand beseitigen.
Merkmale und Vorteile
Rotierender Punktstrahl
- Effektive Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen von empfindlichen Flächen.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
- Gezielte Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen.
100 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl.
- Zur effizienten und schnellen Reinigung.
Bajonettverbindung
- Besonders anwenderfreundlich.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|450 x 41 x 41
Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Hartnäckige Verschmutzungen
- Garten- und Steinmauern
- Moos