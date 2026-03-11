DB 180 Dreckfräser für K 7

Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Top für Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.

Leistungsstark gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen: der Dreckfräser mit Rotordüse Top für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Durch den rotierenden Punktstrahl und die große Flächenleistung lässt sich auch atmosphärischer Schmutz wie auf vermoosten oder verwitterten Oberflächen ohne großen Aufwand beseitigen.

Merkmale und Vorteile
Rotierender Punktstrahl
  • Effektive Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen von empfindlichen Flächen.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
  • Gezielte Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen.
100 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl.
  • Zur effizienten und schnellen Reinigung.
Bajonettverbindung
  • Besonders anwenderfreundlich.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 450 x 41 x 41

Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.

Anwendungsgebiete
  • Fahrzeuge
  • Hartnäckige Verschmutzungen
  • Garten- und Steinmauern
  • Moos