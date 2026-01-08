Ersatzakku
Entspannt und gründlich staubsaugen: Dieser Ersatzakku bietet 50 Minuten Laufzeitplus für alle Akkusauger der Reihen VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax und VC 7 Signature Line.
Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Ersatzakku für alle Modelle der Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax und VC 7 Signature Line ermöglicht eine Verlängerung der Laufzeit ohne Zwischenladen um bis zu 50 Minuten. Ist der erste Akku leer, wird dieser einfach und schnell mit einer 2-Tasten-Entriegelung entnommen und der Ersatzakku eingesetzt. Schon kann es mit der Arbeit weitergehen. Ein 3-stufiges LED-Display gibt Auskunft über den Ladezustand. Praktisch und komfortabel: Der Ersatzakku kann separat geladen werden, so gibt es keine lange Unterbrechung der Arbeit.
Merkmale und Vorteile
3-stufiges LED-Display als intuitive Akkuladezustandsanzeige.
Das Laden ist unabhängig von der Geräteaufbewahrung möglich.
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zelle
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|149 x 83 x 49