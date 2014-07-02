Ersatzdüsen für T-Racer

Hochwertige, gelbe Ersatzdüsen zum einfachen Austausch von T-Racer Düsen. Geeignet zum Düsenwechsel für die Geräteklassen K6 und K7 (T 300, T400).

Merkmale und Vorteile
Ersatzdüse
  • Schneller und einfacher Austausch alter Düsen.
  • Lange Haltbarkeit und hochwertige Qualität.
Hochdruck - Flachstrahl
  • Gleichmäßige Reinigung und Lösung von hartnäckigen Verschmutzungen.
  • Gute Flächenleistung - ideal für die Reinigung größerer Flächen.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
  • Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Abmessungen (L × B × H) (mm) 90 x 125 x 30
