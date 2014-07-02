Ersatzdüsen für T-Racer
Hochwertige, graue Ersatzdüsen zum einfachen Austausch von T-Racer Düsen. Geeignet zum Düsenwechsel für die Geräteklassen K2-K5 (T 250, T 300, T 400).
Merkmale und Vorteile
Ersatzdüse
- Schneller und einfacher Austausch alter Düsen.
- Lange Haltbarkeit und hochwertige Qualität.
Hochdruck - Flachstrahl
- Gleichmäßige Reinigung und Lösung von hartnäckigen Verschmutzungen.
- Gute Flächenleistung - ideal für die Reinigung größerer Flächen.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|90 x 125 x 30