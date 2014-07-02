Der Flachfaltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Wechsel des Filters. Er bietet große Filterfläche auf kleinstem Raum und ragt nicht in den Behälter des Saugers hinein. Zudem zeichnet sich der Filter durch einen hohen Staub-Rückhaltegrad aus und ist durch seinen flexiblen Aufbau einfach zu reinigen.