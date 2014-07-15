Flachfaltenfilter KFI 7420
Robuster Flachfaltenfilter speziell für den Asche- und Trockensauger. Für eine lang anhaltende Saugleistung.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für die Kärcher Asche- und Trockensauger AD 3, AD 2 und AD 4 Premium
Für eine langanhaltende Saugleistung
Einfach austauschbar
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|197 x 97 x 48
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Asche