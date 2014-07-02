G 160 Pistole
Pistole wechseln leicht gemacht: Diese Ersatzpistole ist für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 2 bis K 7 geeignet. Passend für alle Hochdruckreiniger bei denen der Hochdruckschlauch per Clip bzw. Anschlussklammer an der Handspritzpistole befestigt wird.
Merkmale und Vorteile
Ersatzpistole für Kärcher Consumer Hochdruckreininger der Klassen K2 - K7
- Einfacher Wechsel der Pistole.
Bajonettverbindung
- Ermöglicht den Anschluss sämtlicher Kärcher Zubehöre.
Reinigungsmittelausbringung im Niederdruck
- Einfache Ausbringung von Reinigungsmittel.
- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Kindersicherung
- Pistolenabzug wird blockiert.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|422 x 40 x 181