MJ 145 3-in-1 Multi Jet für K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control
Alles in einem: Das 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr von Kärcher für den Hochdruckreiniger K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus und K 5 Premium Full Control Plus (ab 2017).
Jetzt wechseln Sie nur noch den Strahl – und nicht mehr das Strahlrohr. Denn das 3-in-1 Multi Jet bündelt 3 Strahlarten und ermöglicht den Wechsel zwischen stufenlos verstellbarem Hochdruckflachstrahl, Rotordüse und Reinigungsmittelstrahl durch einfaches Drehen am Strahlrohr. Und der passende Druck lässt sich schnell und einfach mit den Tasten an der Pistole anpassen. Das 3-in-1 Multi Jet ist der Alleskönner für den Kärcher Hochdruckreiniger K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus und K 5 Premium Full Control Plus (ab 2017).
Merkmale und Vorteile
Volle Kontrolle in beiden Händen
- Stufenlose Druckregulierung mit der der intelligenten Pistole.
Kein aufwendiger Strahlrohrwechsel
- Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr.
Drei Strahlarten in einem Strahlrohr
- Reinigungsmittelstrahl, Rotordüse und stufenlos verstellbarer HD-Flachstrahl – für ein flexibles Arbeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|445 x 63 x 63
Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Flächen rund um Haus und Garten
- Garten- und Steinmauern
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Zäune