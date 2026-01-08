Mit der handlichen Waschfugendüse gibt es passend für alle Kärcher Waschsauger der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6 ein praktisches Zubehör für die Sprühextraktion an schwer erreichbaren Stellen und in engen Zwischenräumen. Auf Polstermöbeln und im Auto werden beste Reinigungsergebnisse noch komfortabler und müheloser erzielt. Die schmale Düse sprüht Reinigungslösung mit Druck tief in die Fasern und saugt diese zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder ab. Schmutz und Gerüche werden so wirkungsvoll entfernt.