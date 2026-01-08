SE Waschfugendüse
Die praktische Waschfugendüse als Zubehör für Waschsauger ermöglicht die Sprühextraktion auch an schwer zugänglichen Stellen und in engen Zwischenräumen bei Polstermöbeln oder im Auto.
Mit der handlichen Waschfugendüse gibt es passend für alle Kärcher Waschsauger der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6 ein praktisches Zubehör für die Sprühextraktion an schwer erreichbaren Stellen und in engen Zwischenräumen. Auf Polstermöbeln und im Auto werden beste Reinigungsergebnisse noch komfortabler und müheloser erzielt. Die schmale Düse sprüht Reinigungslösung mit Druck tief in die Fasern und saugt diese zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder ab. Schmutz und Gerüche werden so wirkungsvoll entfernt.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für alle Kärcher Waschsauger der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6
WaschsaugfunktionFlexibel einsetzbar, auch an engen oder schwer zugänglichen Stellen.
Bewährte Kärcher Sprühextraktions-TechnologieFür ein optimales Reinigungsergebnis.
Spezifikationen
Technische Daten
|Standardnennweite (mm)
|35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|241 x 44 x 65
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)