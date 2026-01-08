SE Waschpolsterdüse

Die Waschpolsterdüse für Sprühextraktionsgeräte ist als Zubehör für Waschsauger ideal für die fasertiefe Reinigung von Polstermöbeln, Autositzen und die Fleckenentfernung auf Teppichen.

Die handliche Waschpolsterdüse für Sprühextraktionsgeräte überzeugt mit verbesserter Reinigungswirkung. Das ergonomische Design ermöglicht dabei eine einfache und komfortable Handhabung. Die Düse eignet sich ideal für die fasertiefe Reinigung von Polstermöbeln, Teppichen, Autositzen und vielen weiteren textilen Oberflächen. Die kompakte Waschpolsterdüse hat eine Arbeitsbreite von 88 Millimetern. Besonders praktisch ist ihr transparentes Sichtfenster zur Kontrolle des Reinigungsvorgangs während der Arbeit. Die Düse kann als Zubehör mit allen Kärcher Waschsaugern der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6 verwendet werden.

Merkmale und Vorteile
SE Waschpolsterdüse: Geeignet für alle Kärcher Waschsauger der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6
Geeignet für alle Kärcher Waschsauger der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6
SE Waschpolsterdüse: Waschsaugfunktion
Waschsaugfunktion
Für die gründliche, fasertiefe Reinigung von Polstermöbeln, Teppichen, Autositzen und vielen weiteren textilen Oberflächen.
SE Waschpolsterdüse: Transparentes Sichtfenster
Transparentes Sichtfenster
Ermöglicht die kontinuierliche Kontrolle des Reinigungsvorgangs während der Arbeit.
Bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie
  • Für optimale Reinigungsergebnisse.
Spezifikationen

Technische Daten

Standardnennweite (mm) 35
Arbeitsbreite (mm) 88
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 88 x 74 x 141
Anwendungsgebiete
  • Polstermöbel
  • Autositze
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel