Spritzschutz

Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser – v. a. bei der Reinigung von Treppen, Ecken und Kanten im Außenbereich. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184).

Merkmale und Vorteile
Spritzschutz
  • Ideal für eine spritzfreie Ecken- und Kantenreinigung.
Kompakte Form
  • Zuverlässiger Schutz des Anwenders vor Spritzwasser - vor allem bei der Reinigung von Ecken und Kanten
Überragende Leistung
  • Reinigung unempfindlicher Flächen
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Gelb
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 192 x 193 x 176
Anwendungsgebiete
  • Treppen
  • Flächen rund um Haus und Garten