Waschdüse zur Polsterreinigung

Handgeführte Waschdüse für Sprühextaktionsgeräte. Ideal für die fasertiefe Reinigung von Polstermöbeln und Autositzen.

Handgeführte Waschdüse für Sprühextaktionsgeräte. Ideal für die fasertiefe Reinigung von Polstermöbeln wie Sessel, Sofa, Couch sowie von Autositzen. Die Arbeitsbreite beträgt 110 mm. Geeignet für die Geräte SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 und SE 6.100.

Merkmale und Vorteile
Waschsaugfunktion
  • Für fasertiefe Reinheit
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 1
Farbe Weiß
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 153 x 113 x 75
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
  • Polster