Die 10 Meter lange Hochdruckschlauchverlängerung sorgt für höhere Flexibilität und erweitert den Aktionsradius des Hochdruckreinigers. Einfach zwischen Gerät und Hochdruckschlauch anschließen und schon arbeitet es sich besser. Der robuste DN-8-Qualitätsschlauch ist mit einem Textilgeflecht verstärkt und verfügt über einen Schlauch-Knickschutz sowie einen stabilen Messinganschluss für lange Haltbarkeit. Die Schlauchverlängerung hält einem Druck von bis zu 180 Bar stand und ist für Temperaturen bis 60 °C ausgelegt. Der Verlängerungsschlauch lässt sich selbstverständlich auch im Zusammenhang mit Reinigungsmitteln verwenden. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7 vor Baujahr 2010.