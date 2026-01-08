Zubehörbox Adventure
Mit der Zubehörbox Adventure lässt sich Outdoor-Equipment dank optimal abgestimmten Zubehören überall mühelos reinigen. Ideal für alle, die viel unterwegs sind.
Perfekt, wenn man viel unterwegs ist: die Zubehörbox Adventure mit optimal abgestimmten Zubehören, um Outdoor-Equipment überall zu reinigen. Die an der Pistole anschließbare Universalbürste löst hartnäckigen Schmutz mit weichen Bürsten und schwemmt ihn weg. Mit dem Ansaugschlauch können auch alternative Wasserquellen wie Brunnen oder Wasserkanister genutzt werden. Zu guter Letzt lässt sich das Zubehör in der praktischen und am Druckreiniger anbringbaren Box aufbewahren.
Merkmale und Vorteile
Zubehörbox
- Kann unten angeklipst werden, sodass alles gut verstaut ist.
Universalbürste
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen.
Ansaugschlauch
- Zur Nutzung alternativer Wasserquellen wie Brunnen oder Kanister.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|229 x 221 x 108
Lieferumfang
- Aufbewahrungsbox
- Universalbürste
- Wasseransaugschlauch
Anwendungsgebiete
- Schuhe / Wanderschuhe
- Kinderwagen / Buggy
- Zelt / Camping-Equipment
- Fahrräder