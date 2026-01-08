Perfekt, wenn man viel unterwegs ist: die Zubehörbox Adventure mit optimal abgestimmten Zubehören, um Outdoor-Equipment überall zu reinigen. Die an der Pistole anschließbare Universalbürste löst hartnäckigen Schmutz mit weichen Bürsten und schwemmt ihn weg. Mit dem Ansaugschlauch können auch alternative Wasserquellen wie Brunnen oder Wasserkanister genutzt werden. Zu guter Letzt lässt sich das Zubehör in der praktischen und am Druckreiniger anbringbaren Box aufbewahren.