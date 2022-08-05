Auslage und Innenseite der Theke

Geht es um Sauberkeit auf der anderen Seite der Theke, so spielen Reinigungstechniken eine Rolle, die im Umgang mit Lebensmitteln verwendbar sind. Mit einem Nass-/Trockensauger lässt sich die Auslage einfach und schnell von trockenen, losen Lebensmittelresten befreien. Wird eine Nassreinigung durchgeführt, so ist darauf zu achten, im Wechsel alkalische und saure Reinigungsmittel zu verwenden, um Mikroorganismen zuverlässig die Lebensgrundlage zu entziehen. Nach Reinigung und Desinfektion ist mit klarem Trinkwasser nachzuspülen, damit keinerlei Rückstände verbleiben.

Eine chemiefreie Alternative stellt das Arbeiten mit professionellen Dampfreinigern dar. Sie beseitigen Keime, Bakterien und Viren zuverlässig. Der Hintergrund: Heißer Wasserdampf tritt in sehr feinen Tropfen und mit einer Temperatur von bis zu circa 100 °C und einem Druck von bis zu 4 Bar aus der Düse aus. Sollen Viren bekämpft werden, so sind die Herstellerangaben zur Arbeitsweise zu beachten.