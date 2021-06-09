Verkaufsraum reinigen: Sauber und hygienisch

Putzen mit dem Dampfreiniger

Bietet der Shop zudem frische Produkte wie Käse, Wurst oder belegte Brötchen an, sollte der Auslage eine besondere Aufmerksamkeit zukommen – denn hier geht es nicht nur um ein optisch sauberes Bild, sondern um Reinheit und Hygiene, damit die frischen Produkte auch wirklich frisch bleiben. Für die tägliche, gründliche Zwischenreinigung empfiehlt sich ein Dampfreiniger, mit dem die gesamte Thekenfläche hygienisch sauber wird – ganz ohne Chemie. Der Dampf tritt in sehr feinen Tropfen mit einer Temperatur von 100 °C und einem Druck von 3 bis 4 Bar aus der Düse aus, die Beschleunigung liegt bei etwa 170 km/h. Daher gelangt der Dampf in sämtliche Ritzen und Gummifalze, wo Bürste oder Lappen nur schwer hinkommen. Für die Glasabdeckung der Theke bieten sich ein Tuch und Glasreiniger für kleine Flecken oder Fingerabdrücke an, die zwischendurch beseitigt werden sollen.

Ebenso vielfältig sind die Verschmutzungsarten, die hier entstehen können. Staub, Grobschmutzpartikel und Flüssigkeiten gilt es hier zu beseitigen. Dafür bietet sich das Universalgenie im Saugbereich an: der Nass-/Trockensauger. Sowohl trockene als auch flüssige Verschmutzungen nimmt das Gerät auf. Dazu sind für sämtliche Modelle zahlreiche Saugdüsen erhältlich, sodass etwa mit einem Bürstenpinsel sowohl Staub als auch Flüssigkeiten aufgenommen werden können. Für größere, glatte Flächen, etwa aus Kunststoff oder Glas, bietet sich für die regelmäßige Zwischenreinigung zudem ein Dampfreiniger an.