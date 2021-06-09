Verkaufsraum reinigen: Sauber und hygienisch
Gesund essen, gesund leben – immer mehr Menschen legen Wert darauf, was auf ihren Teller kommt. Ob es das Abendessen mit Produkten frisch vom Erzeuger aus dem Hofladen ist oder ein schneller Mittagssnack unterwegs vom Kiosk – eines ist unabdingbar: Die Lebensmittel müssen hygienisch einwandfrei sein. Die Basis dafür bilden Sauberkeit und Hygiene in den Verkaufsräumen. Eine gründliche Reinigung ist folglich Pflicht.
Eine gründliche Reinigung entfernt nachweislich über 90 Prozent der Mikroorganismen und Keime von Oberflächen. Wer also dort arbeitet, wo Lebensmittel verkauft werden, muss sich mit effizienter und korrekt ausgeführter Reinigung auseinandersetzen. Für die sogenannten Touchpoints, also Oberflächen, die regelmäßig von vielen Personen berührt werden, kommen weitere Themen hinzu wie Desinfektion und Sanitation, um neben dem Schmutz auch Viren oder Bakterien Einhalt zu gebieten.
Der Eingangsbereich
Der erste Eindruck zählt: Kehren und Reinigen im Eingangsbereich
Der erste Eindruck zählt: Wer das Ladengeschäft betritt, möchte sich wohlfühlen. Im Bereich der Parkplätze und im Eingang zu den Verkaufsräumen lässt sich mit einer Kehr- oder Kehrsaugmaschine schnell und komfortabel für Sauberkeit sorgen. Für kleinere Flächen bis zu 300 Quadratmeter bietet sich ein handgeschobenes Modell an, bei dem der Bediener selbst für die notwendige Schubkraft sorgt. Die Kehrmaschinen sind einfach zu handhaben und ergonomisch für den Anwender, zudem kehren sie gründlich und staubarm. Für größere Flächen im Parkplatz- und Eingangsbereich bietet sich ein handgeführtes Gerät an, das mithilfe eines Elektro- oder Benzinmotors angetrieben wird.
Im Bereich der Eingangstür ist es sinnvoll, einen Schmutzfang in Form einer Matte oder eines Gitters zu installieren. Dieser hält bereits grobe Partikel wie Steinchen, Sand oder Schlamm vom Boden des Geschäfts fern. Die Matte oder wahlweise das Gitter sollte eine Länge von etwa 4 bis 6 Schritten haben, um die Schuhe der Kunden ausreichend von Schmutz zu befreien. Um die Lebensdauer der Matte zu verlängern, sollte sie regelmäßig mit einem Nass-/Trockensauger, einem Trockensauger oder Akkubesen – je nach Verschmutzungsgrad – gereinigt werden.
Im Innenraum: Brotregal, Frischetheke, Kasse & Co.
Ob Hofladen, Tankstellenshop oder kleiner Kiosk – fast überall werden frische Brötchen und Brot angeboten. Für das regelmäßige Aufsaugen von Krümeln in der Auslage, bestehend aus Kunststoffregalen oder oftmals auch Holzkörben, eignet sich ein kleiner Trockensauger, den der Ladenbesitzer komfortabel unter der Auslage aufbewahren kann, damit er bei Bedarf schnell zur Hand ist.
Putzen mit dem Dampfreiniger
Bietet der Shop zudem frische Produkte wie Käse, Wurst oder belegte Brötchen an, sollte der Auslage eine besondere Aufmerksamkeit zukommen – denn hier geht es nicht nur um ein optisch sauberes Bild, sondern um Reinheit und Hygiene, damit die frischen Produkte auch wirklich frisch bleiben. Für die tägliche, gründliche Zwischenreinigung empfiehlt sich ein Dampfreiniger, mit dem die gesamte Thekenfläche hygienisch sauber wird – ganz ohne Chemie. Der Dampf tritt in sehr feinen Tropfen mit einer Temperatur von 100 °C und einem Druck von 3 bis 4 Bar aus der Düse aus, die Beschleunigung liegt bei etwa 170 km/h. Daher gelangt der Dampf in sämtliche Ritzen und Gummifalze, wo Bürste oder Lappen nur schwer hinkommen. Für die Glasabdeckung der Theke bieten sich ein Tuch und Glasreiniger für kleine Flecken oder Fingerabdrücke an, die zwischendurch beseitigt werden sollen.
Ebenso vielfältig sind die Verschmutzungsarten, die hier entstehen können. Staub, Grobschmutzpartikel und Flüssigkeiten gilt es hier zu beseitigen. Dafür bietet sich das Universalgenie im Saugbereich an: der Nass-/Trockensauger. Sowohl trockene als auch flüssige Verschmutzungen nimmt das Gerät auf. Dazu sind für sämtliche Modelle zahlreiche Saugdüsen erhältlich, sodass etwa mit einem Bürstenpinsel sowohl Staub als auch Flüssigkeiten aufgenommen werden können. Für größere, glatte Flächen, etwa aus Kunststoff oder Glas, bietet sich für die regelmäßige Zwischenreinigung zudem ein Dampfreiniger an.
Manuelle Reinigung
Gerade in kleinen Läden existieren zahlreiche Touchpoints, also Oberflächen, die von vielen unterschiedlichen Menschen täglich berührt werden. Dazu gehören etwa Türklinken, Automatenknöpfe oder eine Bargeldkasse. Sind diese vorbildlich sauber, macht das nicht nur einen guten Eindruck bei den Kunden. Die Hygiene an diesen Berührungsflächen ist auch bedeutend, um der Übertragung von Krankheiten vorzubeugen und damit die Kunden zu schützen. So können die Touchpoints regelmäßig mit einem Dampfreiniger oder einem Lappen gereinigt werden, zusätzlich ist es sinnvoll, einen Desinfektionstuchspender aufzustellen. Damit können die Kunden selbsttätig und nach eigenem Bedarf die Flächen desinfizieren, bevor sie diese mit den Händen berühren.
Für einen guten (Durch-)Blick: Glasflächen und Fenster effizient reinigen
Von kleinen Sprossenfenstern in Hofläden bis zu großzügigen Glasfronten etwa in einem Tankstellenshop – mit dem entsprechenden Equipment lassen sich sämtliche Fensterarten effizient reinigen. Kleine Fenster mit vielen Sprossen sind am schnellsten manuell mit einem Fensterleder wieder sauber, für größere Flächen lohnt es sich, einen Fenster-Einwascher mit Abzieher zu nutzen oder einen akkubetriebenen Fenster- und Oberflächensauger. Diese sind leicht, handlich und sorgen für ein streifenfreies Ergebnis. Und übrigens: Der Sauger kann zudem für jede andere glatte Oberfläche wie Spiegel, Tische, Fliesen oder Vitrinen verwendet werden.
Der Fußboden: sauber und trittsicher
Natürliche Bodenbeläge wie Holzdielen, Linoleum oder aber Hartbeläge aus Kunststein wie (Feinsteinzeug-)Fliesen – sie alle sind üblich in kleinen Verkaufsläden. So vielfältig wie Beläge sind die Möglichkeiten, saubere, trittsichere Verkaufsflächen zu erreichen. Für das sogenannte Spot Cleaning von groben Verschmutzungen zwischendurch eignen sich für jeden Belag ein Elektrobesen, ein Mopp mit entsprechendem Mikrofasertuch oder ein Nass-/Trockensauger.
Für die tägliche, gründliche Unterhaltsreinigung empfiehlt sich eine kleine Scheuersaugmaschine, die für Ladenflächen von bis zu 200 Quadratmetern ausgelegt ist.
Sie ist kompakt gebaut, leicht zu manövrieren und arbeitet mit einem vielfachen Anpressdruck im Vergleich zum Wischen. Dadurch reinigt sie deutlich effektiver und arbeitet stets mit frischem Wasser – so kommt der Anwender nicht mit der Schmutzflotte in Berührung. Da diese direkt abgesaugt wird, ist der Boden nach dem Reinigen sofort trocken – und damit rutschhemmend und sofort wieder begehbar. Mit einem solchen Modell sind auch Flächen unter niedrigen Möbeln oder Heizkörpern komfortabel erreichbar. Für größere Ladenflächen mit mehr als 200 Quadratmetern lohnt es sich, über ein größeres Modell einer handgeführten, wendigen Scheuersaugmaschine nachzudenken. Gerade für Holzböden ist ein Modell mit einer Absaugung direkt hinter der Walze zu empfehlen, damit das Holz nicht zu lange der Nässe ausgesetzt wird. Auch sollte für Holz und Linoleum ebenso wie für synthetische Beläge wie PVC oder Gummi auf Reinigungsmittel für empfindliche Bodenbeläge mit einem neutralen pH-Wert geachtet werden. Für Feinsteinzeugfliesen und keramische Oberflächen eignet sich ebenfalls ein Reiniger mit neutralem pH-Wert und schwacher Schaumentwicklung bzw. bei Feinsteinzeug ein tensidfreies Reinigungsmittel.
Die Scheuersaugmaschinen von entsprechender Größe sind für den Einsatz in kleinen Verkaufsläden sinnvoll, da eine gründliche Reinigung in kurzer Zeit – oft abends nach den Schließ- oder morgens vor den Öffnungszeiten – erfolgt und nicht immer durch eigens dafür eingestelltes Reinigungspersonal durchgeführt wird, sondern „nebenbei“ funktionieren muss.
Keramikfliesen reinigen
Keramikfliesen reinigen und pflegen – wie geht das? Sie werden bei einer Hitze von 1.000 bis 1.400 °C aus anorganischen Inhaltsstoffen gebrannt. Weit verbreitet sind heute Terrakotta, Klinker, Feinsteinzeug, Steingut und Steinzeug. Obwohl es viele verschiedene Varianten gibt, sind die Reinigungsschritte immer ähnlich. Pflege brauchen nur die wenigsten Fliesentypen.
Exkurs: Der Küchenbereich – auf Desinfektion, „Eiweißfehler“ und passende Reinigungsmittel achten
Hausgemachte Gulaschsuppe oder frische Maultaschen aus dem Hofladen, eine Grillwurst vom Kiosk, belegte Brötchen aus dem Tankstellenshop: Wer das kauft, will sicher sein, nicht nur ein gutes, sondern vor allem hygienisch einwandfreies Lebensmittel zu verzehren. Damit das gewährleistet ist, müssen Betriebe, die in irgendeiner Weise mit Lebensmitteln umgehen, nach der sogenannten HACCP-Richtlinie („Hazard Analysis Critical Control Points“ = Gefahrenanalyse und Kontrolle kritischer Punkte) arbeiten.
Die Vorschriften reichen hier von der gründlichen Reinigung bis zur sicheren Desinfektion, sodass die lebensmittelhygienischen Grundanforderungen sichergestellt sind. Hierbei spielen vor allem die Reinigungsmittel eine besondere Rolle: Denn in diesen Bereichen müssen sie nicht nur den Schmutz gut ablösen und materialverträglich mit den Oberflächen, sondern zudem gesundheitlich unbedenklich sein, da sie in Berührung mit den Flächen kommen, auf denen später auch die Lebensmittel verarbeitet werden.
In Sachen Desinfektion, also der Abtötung oder Inaktivierung von unerwünschten Mikroorganismen, ist es unerlässlich, sich zudem mit Begriffen wie „Eiweiß-, Seifen- und Kältefehler“ auseinanderzusetzen.
Unter dem „Eiweißfehler“ ist zu verstehen, dass chemische Desinfektionsmittel bei Anwesenheit von eiweißhaltigem Material vermindert wirken (können). Denn bestimmte Desinfektionswirkstoffe reagieren nicht nur mit den Proteinen der Mikroorganismen, sondern auch mit denen der Lebensmittel – sie konkurrieren also. Deshalb sollten die Konzentration des Desinfektionsmittels variiert sowie saure und alkalische Reinigungsmittel abwechselnd benutzt werden.
Zudem können Tensidrückstände aus Reinigungsmitteln mit einigen Desinfektionswirkstoffen reagieren, sodass diese unwirksam werden – das wird als sogenannter „Seifenfehler“ bezeichnet. Beim „Kältefehler“ wirken sich zu geringe Temperaturen der Desinfektionslösungen negativ aus, da sich chemische und physikalische Prozesse verlangsamen (können) und damit die Desinfektionswirkung nachlässt.
Und das Fazit? Der Überblick zeigt: Gründliche Reinigung und zuverlässige Desinfektion im Lebensmittelbereich sind vielfältig und umfangreich – doch absolut notwendig, damit jeder Kunde ganz sicher ein gesundheitlich unbedenkliches Lebensmittel erhält.
Küche reinigen
Wo gekocht wird, fallen hartnäckige Verschmutzungen an. Fett und Essensreste müssen gemäß HACCP-Richtlinie konsequent beseitigt werden, um Mikroorganismen den Nährboden zu entziehen. Was Hochdruck-, Flächen- und Dampfreiniger sowie Scheuer- oder Scheuersaugmaschinen leisten können, was bei der Anwendung konkret zu beachten ist und wie eine Desinfektion auszusehen hat – ein Überblick.