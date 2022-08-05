Küche reinigen

Reinigung und Desinfektion nach HACCP*

Um hygienisch einwandfreie Lebensmittel herstellen zu können, müssen Küche und dazugehörige Räume (Lagerräume, Kühleinrichtungen) sowie vorhandene Geräte durch sorgfältige Reinigung und gegebenenfalls Desinfektion sauber gehalten werden. Da die verschiedenen Bereiche und Geräte unterschiedliche Reinigungsintervalle haben, ist ein Reinigungsplan zu erstellen und im jeweils zu reinigenden Bereich sichtbar aufzuhängen. In diesem Plan muss genau aufgeführt werden,

was (Geräte, Flächen, Böden)

wann (nach Gebrauch, täglich, wöchentlich)

womit (Reinigungsmittel und Dosierung)

und von wem (zuständiger Mitarbeiter) zu reinigen ist.

Erledigte Arbeiten müssen genau protokolliert und per Unterschrift nachvollziehbar dokumentiert werden, um eine Kontrolle zu ermöglichen. Zu beachten ist, dass Reinigung und Desinfektion zwei unterschiedliche Vorgänge sind.

Die Reinigung zielt auf die Entfernung von Verschmutzungen ab, also jede unerwünschte Substanz einschließlich Produktresten, Mikroorganismen sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittelrückständen.

Die Desinfektion umfasst chemische und physikalische Verfahren zur Abtötung von Mikroorganismen auf ein Niveau, das weder gesundheitsschädlich ist noch die Qualität der Lebensmittel beeinträchtigt.

*HACCP=Hazard Analysis Critical Control Point, ein auf präventive Maßnahmen ausgerichtetes Qualitätswerkzeug, das zur Sicherheit in der Produktion von und Umgang mit Lebensmitteln konzipiert wurde und zur Vermeidung von Gefahren, die zu einer Erkrankung oder Verletzung von Konsumenten führen können, dient.