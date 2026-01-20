PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57, 20l

Materialschonendes, neutrales Schaumreinigungsmittel für Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen. Der stabile Schaumteppich erhöht die Reinigungswirkung und lässt sich gut abspülen.

Dank seines neutralen pH-Werts und seinen materialschonenden Eigenschaften ist unser PressurePro Schaumreiniger RM 57 zur gleichermaßen gründlichen wie sanften Reinigung nahezu aller Oberflächen geeignet. Er bildet einen stabilen Schaumteppich mit hoher Reinigungsleistung, ist gleichzeitig aber gut abzuspülen. Typische Verschmutzungen in lebensmittelverarbeitenden Bereichen, wie Rückstände von Ölen, Fetten, Proteinen, Mehl, Gluten, Grieß, Wein, Saft oder Bier entfernt er dabei zuverlässig. Kärcher bietet mit den PressurePro RM 57, RM 58 und RM 59 eine Reihe an Schaumreinigern für Hochdruckanwendungen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie, Küchen in Gastronomie, Catering, Kantinen, Großküchen, Metzgereien, Schlachtereien und Bäckereien, die über eine HACCP-Konformitäts-Bestätigung des Instituts Fresenius verfügen. Je nach Bedarf und Einsatzzweck sind sie zur Reinigung von Oberflächen, Wänden, Böden, Transportbändern, Maschinen, Geräten, Kisten, Lebensmitteltanks und Fässern sowie Kühlräumen geeignet.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 20
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 6,7
Gewicht (kg) 20,4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 21,6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 260 x 237 x 430
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
  • Milchküche
  • Oberflächenreinigung
  • Großküche
  • Stallreinigung
Zubehör