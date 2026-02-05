HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Mit einer enormen Heizleistung von 36 kW ist unser elektrisch beheizter Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS E 8/16-4 M der leistungsstärkste seiner Klasse. Mit EASY!Force-Hochdruckpistole.
Wo Abgase nicht erwünscht oder sogar gesetzlich verboten sind, sind unsere elektrisch beheizten Heißwasser-Hochdruckreiniger die Geräte der Wahl. Der HDS E 8/16-4 M ist mit einer Heizleistung von 36 kW das leistungsstärkste Gerät seiner Klasse und gleichzeitig extrem energieeffizient. Diese Effizienz ermöglichen unter anderem unserere patentierte eco!efficiency-Stufe, die die Arbeitstemperatur von maximal 85 auf 60 °C senkt, sowie eine neue Isolierung des Boilers, die im Stand-by-Betrieb den Stromverbrauch des Geräts um 40 Prozent reduziert. Die hohe Arbeitstemperatur von maximal 85 °C ist speziell bei fett- und ölhaltigen Schmutzstoffen von Vorteil, wobei dank Servo Control bis zu 80 °C im Dauerbetrieb gehalten werden können. Weitere Innovationen von Kärcher wie die EASY!Force-Hochdruckpistole und die EASY!Lock-Schnellverschlüsse erleichtern Betreibern und Anwendern die Arbeit: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit.
Merkmale und Vorteile
Besonders energieeffizient, für hohe Kosteneinsparung
- Durch hoch isolierenden Dämmstoff bis zu 40 Prozent Energieersparnis im Stand-by-Modus.
- Einzigartiger eco!efficiency-Modus.
Besonders hohe Arbeitstemperatur
- Großer Wasserspeicher (max. 85 °C).
- Bis zu 58 °C im Dauerbetrieb unter Volllast oder 80 °C durch Servo Control.
Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
Servo Control
- Für eine deutlich erhöhte Wassertemperatur am Zubehör.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|300 - 760
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|min. 58 - max. 85
|Anschlussleistung (kW)
|41,5
|Anschlusskabel (m)
|5
|Heizleistung (kW)
|36
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|123,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|134,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 6, 250 bar
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
Ausstattung
- Abgasfreie Elektroheizung
- Bedienleiste mit Leuchtanzeige
- Druckabschaltung
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Servo Control
Anwendungsgebiete
- Elektrisch beheizter Heißwasser-Hochdruckreiniger für den abgasfreien Betrieb in Innenbereichen
Zubehör
Reinigungsmittel
HDS-E 8/16-4 M 36 kW Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.