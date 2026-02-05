HDS-E 8/16-4 M 36 kW

Mit einer enormen Heizleistung von 36 kW ist unser elektrisch beheizter Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS E 8/16-4 M der leistungsstärkste seiner Klasse. Mit EASY!Force-Hochdruckpistole.

Wo Abgase nicht erwünscht oder sogar gesetzlich verboten sind, sind unsere elektrisch beheizten Heißwasser-Hochdruckreiniger die Geräte der Wahl. Der HDS E 8/16-4 M ist mit einer Heizleistung von 36 kW das leistungsstärkste Gerät seiner Klasse und gleichzeitig extrem energieeffizient. Diese Effizienz ermöglichen unter anderem unserere patentierte eco!efficiency-Stufe, die die Arbeitstemperatur von maximal 85 auf 60 °C senkt, sowie eine neue Isolierung des Boilers, die im Stand-by-Betrieb den Stromverbrauch des Geräts um 40 Prozent reduziert. Die hohe Arbeitstemperatur von maximal 85 °C ist speziell bei fett- und ölhaltigen Schmutzstoffen von Vorteil, wobei dank Servo Control bis zu 80 °C im Dauerbetrieb gehalten werden können. Weitere Innovationen von Kärcher wie die EASY!Force-Hochdruckpistole und die EASY!Lock-Schnellverschlüsse erleichtern Betreibern und Anwendern die Arbeit: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit.

Merkmale und Vorteile
Besonders energieeffizient, für hohe Kosteneinsparung
  • Durch hoch isolierenden Dämmstoff bis zu 40 Prozent Energieersparnis im Stand-by-Modus.
  • Einzigartiger eco!efficiency-Modus.
Besonders hohe Arbeitstemperatur
  • Großer Wasserspeicher (max. 85 °C).
  • Bis zu 58 °C im Dauerbetrieb unter Volllast oder 80 °C durch Servo Control.
Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
  • Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
  • EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
Servo Control
  • Für eine deutlich erhöhte Wassertemperatur am Zubehör.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 400
Frequenz (Hz) 50
Fördermenge (l/h) 300 - 760
Arbeitsdruck (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C) min. 58 - max. 85
Anschlussleistung (kW) 41,5
Anschlusskabel (m) 5
Heizleistung (kW) 36
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 123,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 134,5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1330 x 750 x 1060

Lieferumfang

  • Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
  • Länge HD-Schlauch: 10 m
  • Spezifikation HD-Schlauch: DN 6, 250 bar
  • Strahlrohr: 1050 mm
  • Powerdüse

Ausstattung

  • Abgasfreie Elektroheizung
  • Bedienleiste mit Leuchtanzeige
  • Druckabschaltung
  • 2 Reinigungsmitteltanks
  • Servo Control
Anwendungsgebiete
  • Elektrisch beheizter Heißwasser-Hochdruckreiniger für den abgasfreien Betrieb in Innenbereichen
Zubehör
Reinigungsmittel
HDS-E 8/16-4 M 36 kW Ersatzteile

