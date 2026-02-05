Wo Abgase nicht erwünscht oder sogar gesetzlich verboten sind, sind unsere elektrisch beheizten Heißwasser-Hochdruckreiniger die Geräte der Wahl. Der HDS E 8/16-4 M ist mit einer Heizleistung von 36 kW das leistungsstärkste Gerät seiner Klasse und gleichzeitig extrem energieeffizient. Diese Effizienz ermöglichen unter anderem unserere patentierte eco!efficiency-Stufe, die die Arbeitstemperatur von maximal 85 auf 60 °C senkt, sowie eine neue Isolierung des Boilers, die im Stand-by-Betrieb den Stromverbrauch des Geräts um 40 Prozent reduziert. Die hohe Arbeitstemperatur von maximal 85 °C ist speziell bei fett- und ölhaltigen Schmutzstoffen von Vorteil, wobei dank Servo Control bis zu 80 °C im Dauerbetrieb gehalten werden können. Weitere Innovationen von Kärcher wie die EASY!Force-Hochdruckpistole und die EASY!Lock-Schnellverschlüsse erleichtern Betreibern und Anwendern die Arbeit: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit.