HDS 9/50 De Tr1
Autarke Heißwasser-Hochdruckreinigung mit 500 bar Druck! Der trailerbasierte HDS 9/50 mit leistungsstarkem Dieselmotor überzeugt auf Baustellen, in der Industrie oder im Kommunalbereich.
Der HDS 9/50 erzeugt 500 Bar Druck, zählt zur Geräteklasse der trailerbasierten Heißwasser-Hochdruckreiniger und bietet ein Höchstmaß an Mobilität. Dank starkem Dieselmotor ist das Gerät vollkommen unabhängig von Stromquellen an allen erdenklichen Orten.
Merkmale und Vorteile
Höchste EffizienzBewährte und hoch effiziente Brennertechnologie. Wärmerückgewinnung durch Nutzung der Motorabwärme. Umweltschonender Betrieb und geringe Betriebskosten dank Kärcher eco!efficiency-Modus.
Einfache BedienungDie Bedienung erfolgt bequem über einen zentralen Wahlschalter. Schnelles Auf- und Abrüsten dank 2 optionalen Schlauchtrommeln im Bedienbereich. Sichere Verstauung dank großzügiger Ablagemöglichkeiten für Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel.
Unabhängiger EinsatzGroßer 500-l-Wassertank für bis zu 30-minütige Reinigungseinsätze bei voller Wasserleistung. Mit 100-l-Dieseltank – ideal für lange Arbeitseinsätze. Kraftvolle Yanmar-Dieselmotoren ermöglichen den autarken Einsatz ohne Stromquelle.
Hohe Flexibilität
- Dank der Möglichkeit zur Konfiguration kann jeder Trailer nach Kundenwunsch zusammengestellt werden.
- Erhältlich als Skid- oder Cab-Varianten für den mobilen Einsatz als Anhänger oder als stationäre Lösung.
Servicefreundlichkeit
- Eine große Haube erleichtert dem Servicemitarbeiter den Zugang zur Technik.
- Durchdachte Service-Software zur schnellen Fehlerdiagnose im Servicefall.
- Bewährte Qualitätskomponenten von Kärcher garantieren eine hohe Lebensdauer.
Zuverlässigkeit
- Mit an Bord: Wasserenthärtungssystem zum Schutz der Heizschlange vor Schäden durch Verkalkung.
- Zahlreiche Sicherheitsfunktionen schützen den HDS Trailer vor Beschädigung im Fehlerfall.
- Eingebauter Frostschutzmodus zum Schutz aller Komponenten bei kalten Außentemperaturen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Diesel
|Motorenhersteller
|Yanmar
|Motorleistung (kW/PS)
|19 / 26
|Fördermenge (l/h)
|500 - 900
|Druck (bar/MPa)
|150 - 500 / 15 - 50
|Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)
|7,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Lieferumfang
- Handspritzpistole: Industrie
- Hochdruckschlauch: 30 m
- Strahlrohr: 700 mm
- Powerdüse
Ausstattung
- Druckverstellung über Drehzahlregulierung
Anwendungsgebiete
- Kommune (Reinigung öffentlicher Plätze, Verkehrswege, Graffiti- und Kaugummientfernung)
- Baugewerbe (Reinigung von Baumaschinen, Gerüsten, Verschalungen, Equipment)
- Industriereinigung (Entfernung von Lacken, Beschichtungen, Reinigung von Maschinen, Teilen und Equipment)
Konfigurierbare Komponenten
Bei der unten stehenden Auflistung von konfigurierbaren Komponenten handelt es sich um Produkteigenschaften, die Sie individuell für dieses Gerät festlegen können. Details besprechen Sie bitte mit Ihrem Händler oder dem Kärcher Kundenbetreuer. Klicken Sie für eine Kontaktaufnahme auf den Button "Angebot anfordern", damit wir uns mit Ihnen schnellstmöglich in Verbindung setzen und weitere Details zu diesem Gerät besprechen können.