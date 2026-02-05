Der kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 C Plus besticht durch ausgezeichnete Mobilität und eignet sich sowohl für stehenden als auch liegenden Betrieb. Das Gerät ist mit einer raffinierten Zubehöraufbewahrung ausgestattet und verspricht dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung eine hohe Lebensdauer. Gleichzeitig kann es auch mit innovativen Neuentwicklungen überzeugen, die den Arbeitskomfort für den Anwender nachhaltig steigern, indem sie ermüdungsfreies Arbeiten und ein zeitsparendes Auf- und Abrüsten ermöglichen. Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert so die Haltekraft auf null, während die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit erlauben. Ein insgesamt schlüssiges Ausstattungspaket für hervorragende Reinigungsergebnisse, bei hohem Komfort und langer Lebensdauer.