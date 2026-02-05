Der HDS 10/21-4 M gehört zu den leistungsstärksten Heißwasser-Hochdruckreinigern der Mittelklasse und begeistert zudem mit durchdachter Ergonomie und hoher Benutzerfreundlichkeit. Sein langsam laufender, 4-poliger und wassergekühlter Elektromotor, die robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben sowie die sparsame eco!efficiency-Stufe sorgen gleichzeitig für höchste Leistung und einen zuverlässigen, wirtschaftlichen Betrieb. Serienmäßig für ermüdungsfreies und zeitsparendes Arbeiten mit dabei sind auch die kraftsparende EASY!Force Advanced-HD-Pistole mit Servo Control und 1050 Millimeter langem Strahlrohr mit patentierter Düsentechnologie sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse. Überzeugend auch viele weitere Ausstattungs- und Leistungsdetails, wie die optimierte Brennertechnik, die 2 Reinigungsmitteltanks, das komfortable Mobilitätskonzept, die umfangreiche Sicherheitstechnik, die einfache Bedienung mit nur einem Schalter oder die cleveren Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung.