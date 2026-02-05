Konfigurierbare Komponenten

Bei der unten stehenden Auflistung von konfigurierbaren Komponenten handelt es sich um Produkteigenschaften, die Sie individuell für dieses Gerät festlegen können. Details besprechen Sie bitte mit Ihrem Händler oder dem Kärcher Kundenbetreuer. Klicken Sie für eine Kontaktaufnahme auf den Button "Angebot anfordern", damit wir uns mit Ihnen schnellstmöglich in Verbindung setzen und weitere Details zu diesem Gerät besprechen können.