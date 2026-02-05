HDS 13/35 De Tr1
Der HDS 13/35 ist ein autark einsetzbarer Trailer und erreicht einen Druck von 350 bar. Die perfekte Lösung zur Heißwasser-Hochdruckreinigung bei Kommunen, auf dem Bau und in der Industrie.
Mobilität ist Trumpf beim HDS 13/35. Der trailerbasierte Heißwasser-Hochdruckreiniger erzeugt 350 Bar, ist völlig unabhängig von Stromquellen und somit absolut flexibel einsetzbar – zum Beispiel auf Baustellen, im industriellen sowie im städtischen Bereich. Hohe Zuverlässigkeit und Effizienz sowie Service- und Bedienerfreundlichkeit machen das frei konfigurierbare Gerät zum vielseitigen Reinigungsprofi.
Merkmale und Vorteile
Höchste EffizienzBewährte und hoch effiziente Brennertechnologie. Wärmerückgewinnung durch Nutzung der Motorabwärme. Umweltschonender Betrieb und geringe Betriebskosten dank Kärcher eco!efficiency-Modus.
Einfache BedienungDie Bedienung erfolgt bequem über einen zentralen Wahlschalter. 2 optionale Schlauchtrommeln im Bedienbereich ermöglichen schnelles Auf- und Abrüsten. Großzügige und sichere Ablagemöglichkeiten für Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel.
Unabhängiger EinsatzGroßer 500-l-Wassertank für bis zu 30-minütige Reinigungseinsätze bei voller Wasserleistung. 100-Liter-Dieseltank – ideal für lange Arbeitseinsätze. Kraftvolle Yanmar-Dieselmotoren ermöglichen den autarken Einsatz ohne externe Stromquelle.
Hohe Flexibilität
- Dank der Möglichkeit zur Konfiguration kann jeder Trailer nach Kundenwunsch zusammengestellt werden.
- Skid- und Cab-Varianten machen variablen Einsatz möglich, mobil oder stationär.
Servicefreundlichkeit
- Eine große Haube erleichtert dem Servicemitarbeiter den Zugang zur Technik.
- Durchdachte Service-Software zur schnellen Fehlerdiagnose im Servicefall.
- Bewährte Qualitätskomponenten von Kärcher garantieren eine hohe Lebensdauer.
Zuverlässigkeit
- Mit an Bord: Wasserenthärtungssystem zum Schutz der Heizschlange vor Schäden durch Verkalkung.
- Zahlreiche Sicherheitsfunktionen schützen den HDS Trailer vor Beschädigung im Fehlerfall.
- Eingebauter Frostschutzmodus zum Schutz aller Komponenten bei kalten Außentemperaturen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Diesel
|Motorenhersteller
|Yanmar
|Motorleistung (kW/PS)
|19 / 26
|Fördermenge (l/h)
|650 - 1300
|Druck (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)
|9,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Lieferumfang
- Handspritzpistole: Industrie
- Hochdruckschlauch: 30 m
- Strahlrohr: 700 mm
- Powerdüse
Ausstattung
- Druckverstellung über Drehzahlregulierung
Anwendungsgebiete
- Kommune (Reinigung öffentlicher Plätze, Verkehrswege, Graffiti- und Kaugummientfernung)
- Baugewerbe (Reinigung von Baumaschinen, Gerüsten, Verschalungen, Equipment)
- Industriereinigung (Entfernung von Lacken, Beschichtungen, Reinigung von Maschinen, Teilen und Equipment)
Konfigurierbare Komponenten
Bei der unten stehenden Auflistung von konfigurierbaren Komponenten handelt es sich um Produkteigenschaften, die Sie individuell für dieses Gerät festlegen können. Details besprechen Sie bitte mit Ihrem Händler oder dem Kärcher Kundenbetreuer. Klicken Sie für eine Kontaktaufnahme auf den Button "Angebot anfordern", damit wir uns mit Ihnen schnellstmöglich in Verbindung setzen und weitere Details zu diesem Gerät besprechen können.